Saturday, 11 November 2023 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة: غزة جحيم على الأرض

11/10/2023 7:24:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصف المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((أوتشا))، ينس لايركه، الحرب الإسرائيلية على غزة، بـ((الجحيم على الأرض))، فيما دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، فيليب لازاريني، إلى وقف ما وصفها بـ((المذبحة)) التي ترتكبها إسرائيل بغزة، في وقت طالب مسؤول أممي بالتحقيق في استخدام تل أبيب أسلحة متفجرة شديدة التدمير في القطاع المحاصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقده لايركه، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تحدث عن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة المحاصر، وقال: ((إذا كان هناك جحيم على الأرض اليوم، فإن اسمه شمال غزة.. إنها حياة الخوف في النهار، والظلام في الليل، فماذا تقول لأطفالك في مثل هذا الموقف، هذا لا يمكن تصوره.. إن النار التي يرونها في السماء جاءت لتقتلهم!)).

ونوّه لايركه بأن إيصال شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى جنوبي غزة، يتم بشكل محدود، مطالباً إسرائيل بفتح معبر ((كرم أبو سالم)) الحدودي بينها وبين قطاع غزة.

في غضون ذلك، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إجراء تحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة شديدة التأثير.

وقال تورك إن هذه الأسلحة تسبب دماراً عشوائياً في قطاع غزة المحاصر، وأضاف إن على تل أبيب وقف استخدامها.

وأوضح المسؤول الأممي أن لدى المنظمة الدولية مخاوف جدية من أن الهجمات الإسرائيلية بهذه الأسلحة تنتهك القانون الإنساني الدولي. في الأثناء، ذكر تقرير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا)) في غزة، أنه تم التأكد من مقتل سبعة موظفين إضافيين من ((أونروا)) في غزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 100 منذ بدء الحرب على القطاع، إضافة إلى 26 جريحاً.

فيما حذرت الأمم المتحدة من أن ((الصدمة)) التي أحدثتها حرب غزة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ستودي بمئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الفقر، منبهة من آثار طويلة المدى في غزة والضفة الغربية كذلك. إلى ذلك، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير، ارتفاع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية (غزة والضفة) بعد شهر على اندلاع الحرب، من 26.7 % إلى 31.9 %.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN10112023000110011019ID1107409887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث