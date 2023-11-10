الأمم المتحدة: غزة جحيم على الأرض

وصف المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((أوتشا))، ينس لايركه، الحرب الإسرائيلية على غزة، بـ((الجحيم على الأرض))، فيما دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، فيليب لازاريني، إلى وقف ما وصفها بـ((المذبحة)) التي ترتكبها إسرائيل بغزة، في وقت طالب مسؤول أممي بالتحقيق في استخدام تل أبيب أسلحة متفجرة شديدة التدمير في القطاع المحاصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقده لايركه، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تحدث عن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة المحاصر، وقال: ((إذا كان هناك جحيم على الأرض اليوم، فإن اسمه شمال غزة.. إنها حياة الخوف في النهار، والظلام في الليل، فماذا تقول لأطفالك في مثل هذا الموقف، هذا لا يمكن تصوره.. إن النار التي يرونها في السماء جاءت لتقتلهم!)).

ونوّه لايركه بأن إيصال شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى جنوبي غزة، يتم بشكل محدود، مطالباً إسرائيل بفتح معبر ((كرم أبو سالم)) الحدودي بينها وبين قطاع غزة.

في غضون ذلك، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إجراء تحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة شديدة التأثير.

وقال تورك إن هذه الأسلحة تسبب دماراً عشوائياً في قطاع غزة المحاصر، وأضاف إن على تل أبيب وقف استخدامها.

وأوضح المسؤول الأممي أن لدى المنظمة الدولية مخاوف جدية من أن الهجمات الإسرائيلية بهذه الأسلحة تنتهك القانون الإنساني الدولي. في الأثناء، ذكر تقرير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا)) في غزة، أنه تم التأكد من مقتل سبعة موظفين إضافيين من ((أونروا)) في غزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 100 منذ بدء الحرب على القطاع، إضافة إلى 26 جريحاً.

فيما حذرت الأمم المتحدة من أن ((الصدمة)) التي أحدثتها حرب غزة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ستودي بمئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الفقر، منبهة من آثار طويلة المدى في غزة والضفة الغربية كذلك. إلى ذلك، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير، ارتفاع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية (غزة والضفة) بعد شهر على اندلاع الحرب، من 26.7 % إلى 31.9 %.

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