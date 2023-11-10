بلينكن: بدأنا العمل لحل الدولتين

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن الولايات المتحدة ((بدأت العمل لوضع أسس لبناء دولتين منفصلتين))، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على المدى الطويل، فيما قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، إن أهداف إسرائيل المعلنة من حربها على قطاع غزة، كانت ((كبيرة جداً))، مشدداً على أنه كلما طال أمد الحرب، زادت صعوبتها.

سلام

وقال بلينكن: ((أحداث 7 أكتوبر عززت اعتقادنا بضرورة وجود سلام شامل (بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، وهذا لن يتحقق إلا بحل الدولتين))، الذي لطالما أبدت واشنطن التزامها به.

وجاءت هذه التصريحات، في مؤتمر صحافي من العاصمة الهندية نيودلهي، في ختام زيارة بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي، وهي الرحلة الثانية للمنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقال بلينكن: ((أمامنا الكثير من العمل لوضع أسس ملموسة لبناء دولتين منفصلتين، وفي الوقت عينه، نعمل في مسار آخر بإيجاد حماية للمدنيين في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية لهم)).

وأكد ((الحاجة إلى بذل المزيد))، لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مرحّباً في الوقت نفسه بموافقة إسرائيل على ((هدن)) يومية في القطاع، للسماح بخروج السكان من شماله إلى جنوبه. إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، إن أهداف إسرائيل المعلنة من حربها على قطاع غزة، كانت ((كبيرة جداً))، مشدداً على أنه كلما طال أمد الحرب، زادت صعوبتها.

مؤتمر

وخلال مؤتمر صحافي، في أول تصريحات مفصلة له عن الحرب في غزة، قال براون - وهو كبير المستشارين العسكريين للرئيس الأمريكي جو بايدن- إن هدف إسرائيل من حملتها العسكرية في غزة، وهو التدمير الكامل لحركة ((حماس)).

وأوضح أن على إسرائيل أن تركز على استهداف القيادة العليا لحماس، وهو ما قد يتحقق بسرعة كبرى، لأنه ((كلما طال أمد هذا الأمر، زادت الصعوبة)).

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