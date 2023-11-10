كوريا الشمالية تعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن علاقتها بروسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الجمعة إن وزارة الخارجية في بيونجيانج نددت بتعليقات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن علاقات كوريا الشمالية وروسيا وقالت إنها تؤجج التوتر السياسي والعسكري في شبه الجزيرة الكورية.
وقال بلينكن الخميس إنه يتشارك مع كوريا الجنوبية في مخاوفها حول تزايد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وهو ما وصفه بلينكن بأنه "طريق باتجاهين" يتضمن تدفق الأسلحة والدعم الفني.
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