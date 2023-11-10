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كوريا الشمالية تعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن علاقتها بروسيا

11/10/2023 7:24:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الجمعة إن وزارة الخارجية في بيونجيانج نددت بتعليقات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن علاقات كوريا الشمالية وروسيا وقالت إنها تؤجج التوتر السياسي والعسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بلينكن الخميس إنه يتشارك مع كوريا الجنوبية في مخاوفها حول تزايد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وهو ما وصفه بلينكن بأنه "طريق باتجاهين" يتضمن تدفق الأسلحة والدعم الفني.

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