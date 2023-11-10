«تنمية المجتمع» تعزز العمل التطوعي بأبوظبي

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ورشاً حول العمل التطوعي في الإمارة، لتطوير بيئة تطوعية كفؤة وفعالة، عبر نشر ثقافة العمل التطوعي تعزيزاً للتماسك والتلاحم الاجتماعي، ضمن معايير مهنية ثابتة.

وقالت محاسن الحوسني، مدير إدارة الترخيص في الدائرة: تأخذ دائرة تنمية المجتمع على عاتقها العمل على نشر التوعية سواء للأفراد أو المؤسسات بأهمية التكافل الاجتماعي، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة اجتماعية رائدة، يؤمن أفرادها بأهمية التطوع ودوره في ترسيخ التماسك الاجتماعي وثمنت الحوسني التعاون المثمر مع الشركاء لتنفيذ الورش، للوصول إلى أوسع شريحة من المجتمع، وتحقيق الأهداف، التي نتطلع إليها عبر ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، بوصفه عنصراً رئيساً في نسيج مجتمع إمارة أبوظبي، وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي لتعزيز شمول جميع الفئات في المجتمع.

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