16 مؤسسة تطرح فرصاً وظيفية لطلبة «أبوظبي المهني» بالظفرة

طرحت 16 مؤسسة حكومية وصناعية؛ مئات الفرص الوظيفية على طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ خلال فعاليات ((ملتقى التلمذة المهنية وشركاء الصناعة)) الذي نظمه ((أبوظبي المهني)) بمعهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة الظفرة بأبوظبي.

حضر الملتقى الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومديرو الجهات والشركات ومسؤولي التوظيف لدى المؤسسات المشار إليها.

وقال الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي خلال الجلسة الافتتاحية إن هذا الملتقى ومعرض التوظيف المصاحب له؛ يأتي في إطار منظومة واستراتيجية ((أبوظبي التقني)) لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة؛ نحو ضرورة المبادرة بتنظيم الفعاليات التي تجمع بين المؤسسات الحكومية والصناعية، وطلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وأبناء المجتمع بشكل عام؛ من أجل أن تقوم هذه المؤسسات بتعريف الطلبة والمجتمع، بالوظائف المتوفرة لديها حالياً ومستقبلاً.

وأضاف: إن ملتقى التلمذة المهنية وشركاء الصناعة في الظفرة، قد نجح في الجمع بين مسؤولي التوظيف في هذه المؤسسات المتخصصة، وأكثر من 150 طالباً؛ يبحثون عن فرص التدريب المهني التي تمكنهم من العمل والتوظيف فور التخرج، بجانب التوظيف العاجل لنخبة من الخريجين الذين تتاح لهم الأجواء المناسبة؛ للالتقاء مع مسؤولي المؤسسات، وفهم متطلبات سوق العمل، واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم.

وقال نخبة من مسؤولي التوظيف في مؤسسات عدة إن مشاركتهم في هذا الملتقى تأتي في إطار حرصهم على تلبية احتياجاتهم لتوظيف نخبة من خريجي معهد بينونة التابع لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث يقوم المعهد بمنح درجة الدبلوم والدبلوم المتقدم في تخصصات تقنية مهمة عدة، تتوافق مع احتياجاتهم.

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