حميد النعيمي: الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار والإنجازات التاريخية

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن الإمارات تمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار وصولاً إلى إنجازها التاريخي بوجود ابنها سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية، ليكون أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة طويلة الأمد في الفضاء.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بديوان الحاكم أمس، رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري، وفريق مهمة ((طموح زايد 2)) بقيادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء.

ومنح سموه رائدي الفضاء خنجر الشيخ ((راشد بن حميد النعيمي))، تقديراً لجهودهما وأدائهما مهامهما الوطنية ورفع اسم الإمارات عالياً في كل دول العالم والمشاركة في مهام فضائية. وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن فخره واعتزازه وكل شعب الإمارات بما قام به رائد الفضاء سلطان النيادي خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

كما أثنى على المجهود الذي قدمه فريق مركز محمد بن راشد للفضاء خلال هذه المهمة التاريخية التي امتدت 6 أشهر. وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة للدولة لما تقدمه من دعم ومساندة واهتمام بالشباب الإماراتي لبناء أجيال مبدعة ومثقفة وواعية متسلحة بالعلم والمعرفة.

هدية

وتسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي هدية تذكارية من رائد الفضاء سلطان النيادي، وهي علم الدولة الذي حمله طوال فترة مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، تقديراً لدعمه الكبير.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء، على تفاصيل المهمة التي أنجزها سلطان النيادي من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء الدولية، وأبرزها مهمة السير في الفضاء التي استمرت لمدة 7 ساعات ودقيقة واحدة.

كما اطلع سموه من هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، على دوره خلال المهمة، الذي تضمن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارب والمهام اليومية، وغيرها من الأنشطة على متن محطة الفضاء الدولية.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وطارق بن غليطة، مدير مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد.

وقدم سالم حميد المري، خلال اللقاء، لمحة حول أبرز المشاريع والمبادرات العلمية التي يعمل عليها مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب لمحة عامة حول برنامج الإمارات لرواد الفضاء، شملت المهمات الفضائية المستقبلية التي يتطلع المركز لخوضها.

وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: ((ممتنون لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على دعمهما اللامحدود لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، هي شهادة على قدرات أمتنا المتقدمة في علوم الفضاء، والتزامنا بالإسهام في إثراء البشرية، كما تعد خطوة نحو تحقيق حلم والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته في مواصلة التفوق العلمي)).

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