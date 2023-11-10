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صقر غباش يهنئ هاتفياً رئيـس مجلس الشورى العُماني بإعادة انتخابه

11/10/2023 7:24:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أمس اتصالاً هاتفياً مع الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً للمجلس.

وأعرب معاليه عن تمنياته لرئيس مجلس الشورى العُماني بالتوفيق والسداد في مسيرته البرلمانية، متطلعاً إلى العمل معه في سبيل تعزيز علاقات البلدين الشقيقين واستمرار التعاون المشترك من خلال ما يجمع بلدينا من شراكة استراتيجية، من أجل مزيد من دعم أواصر الصداقة والتعاون بين المجلسين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

وهنأ كل من الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس ومريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى في سلطنة عُمان، متمنين لسلطنة عمان الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار.

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