«أبوظبي للمحاسبة» يعلن توفير فرص وظيفية خلال «توظيف × زاهب»

أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة، مشاركته للمرة الأولى في معرض ((توظيف × زاهب))، الذي ينطلق في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وتأتي مشاركة الجهاز بهدف تمكين الكوادر الوطنية في قطاع التدقيق والمحاسبة وحماية المال العام.

ودعا الجهاز الراغبين للانضمام إلى فريق العمل لديه بإحضار مستنداتهم الرقمية، إذ سيتم تسجيل المهتمين وإجراء مقابلات واختبارات فورية لهم في جناح الجهاز خلال المعرض.

وقالت هيفاء الشمري، مدير إدارة الموارد البشرية في جهاز أبوظبي للمحاسبة: نتطلع بحماس لاستقبال الشباب الإماراتي الذين يسعون لإطلاق مسيرتهم المهنية في مجال التدقيق والمحاسبة والتخصصات الإدارية المختلفة، من خلال تقديم العديد من الفرص المميزة لهم والإجابة عن تساؤلاتهم بشأن سوق العمل.

وأكدت أن التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة لا ينحصر في شغل الشواغر فقط، بل يمتد ليشمل دعم وتنمية وتمكين المواهب الإماراتية القائمة لديه، مشيرة إلى سعي الجهاز من خلال المشاركة في معرض ((توظيف × زاهب))، لبناء جسور التواصل مع الشباب الراغبين في المساهمة بفعالية في حماية المال العام.

ويدرك جهاز أبوظبي للمحاسبة، أهمية الاستثمار في هذه المواهب، ويعمل على إشراكهم بشكل فعال في الحفاظ على الأموال والموارد العامة، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة والخبرة اللازمة لتطوير مسيرتهم المهنية.

يشار إلى أن معرض ((توظيف X زاهب)) أكثر من مجرد حدث يختص بالتوظيف فحسب، فهو تجربة غنية تمكن طالب العمل وتزوده بالأدوات والموارد التي يحتاجها لتطوير مهاراته المعرفية من أجل تحقيق سبل النجاح في المجال الذي يختاره.

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