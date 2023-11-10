6 خدمات لتحسين التجربة الأكاديمية في جامعة زايد

أفادت سهيلة الكعبي مسؤولة التوعية الطلابية بمركز الإرشاد الطلابي في جامعة زايد، أن المركز يوفر 6 خدمات أساسية لطلاب وطالبات الجامعة، وهي الاستشارات الفردية، البرامج التدريبية، الاستشارات الصحية والتوعية عبر الأنشطة والفعاليات والبرامج، المكتبة الإلكترونية، تسهيلات أكاديمية للصحة النفسية والجسدية، والرعاية الشاملة التي تندمج فيها خدمات الإرشاد والصحة والمتابعة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، وذلك بغرض تحسين تجربة الطالب الأكاديمية.

وقالت سهيلة الكعبي لـ((البيان)): إن الحياة الجامعية قد تلقي بأعباء هائلة على كاهل العديد من الشباب، خصوصاً أولئك الذين يعانون من صعوبات نفسية قائمة مسبقاً أو ضغوط عائلية أو حتى حياتية، كما أن ثمة تحدياً آخر يكمن في حقيقة أن سن الرشد عادة ما يصاحبه ظهور العديد من مشكلات الصحة النفسية، مشيرة إلى أن العديد من الطلبة غالباً ما يترددون خلال هذه السنوات الحرجة في طلب الدعم النفسي، وذلك لأسباب عدة أكثرها شيوعاً الخوف ووصمة العار المجتمعي.

ضمان الخصوصية

وأوضحت الكعبي أن الخدمات تشمل التقارير النفسية وتقديم المعلومات للتغلب على المشكلات وحل الأزمات التي تحدث أثناء التحصيل العلمي، مع ضمان الخصوصية والأمان لمعلومات كل طالب، مؤكدة أن جميع معلومات الطلبة تبقى قيد السرية التامة.

وأضافت إن المركز الذي يعد أول مركز للإرشاد النفسي معتمد من قبل المجلس الوطني للمستشارين المعتمدين والشركات، ويستخدم أحدث المقاربات والأدوات العلمية في مجال التشخيص والإرشاد النفسي، يضم استشاريين محترفين ومحايدين يستطيعون مساعدة الطلبة في التغلب على التحديات الشخصية والصحية والنفسية والأكاديمية التي يواجهها لتحسين تجربته الأكاديمية في الجامعة، ويتمكن من الخروج إلى سوق العمل بحيوية وهمة وتفاؤل.

توعية مستمرة

وأشارت مسؤولة التوعية الطلابية بمركز الإرشاد الطلابي في جامعة زايد، إلى أن المركز يقدم كل خدماته لطلبة جامعة زايد مجاناً، ولا تقتصر خدماته على الطلبة فحسب، بل إنه يستهدف أيضاً الكادر الأكاديمي والعاملين في الجامعة، ويعمل على توعيتهم باستمرار بأهمية الصحة الجسدية والنفسية، مثمنة في الوقت ذاته جهود الشركاء الذين يستعين بهم المركز لعلاج الحالات التي تستدعي التدخل مثل حالات العنف الأسري وغيرها، وهم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء.

وأوضحت الكعبي أن المركز أطلق تطبيقاً إلكترونياً يستطيع الطالب تحميله على جهازه الذكي ليتواصل بشكل مباشر من خلاله مع الأخصائيين المحترفين ((أون لاين))، من دون الكشف عن شخصية الطالب حتى يشعر براحة في التعامل معهم، مشيرة إلى أن جامعة زايد وقعت في سبتمبر الماضي، اتفاقية تعاون مع منصة ((تكلم)) المتخصصة في مجال تكنولوجيا الرعاية النفسية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول لحلول مبتكرة في مجال الرعاية النفسية من خلال الاستخدام المتقدم للذكاء الاصطناعي، بهدف خلق تأثير إيجابي متسارع يتخطى حواجز الوصمة المجتمعية، مع الحرص على تحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع.

ولفتت الكعبي إلى أن جامعة زايد كانت قد أطلقت منذ عامين مبادرة تعد الأولى من نوعها في الدولة لتدريب عدد من الأساتذة والموظفين، وجعلهم مؤهلين لمعرفة واكتشاف المشكلات النفسية التي يمر بها الطلبة، وهو برنامج عالمي يطلق عليه اسم ((ميسر الصحة النفسية)) يستهدف تعليم أفراد من خارج قطاع الصحة النفسية مبادئ الدعم النفسي، وأوضحت أن أغلب الحالات النفسية للطلبة التي تم التعامل معها ومساعدتها هي مستقرة، ولا تتسبب بأي قلق، فيما تراوح بقية الحالات ما بين خفيفة ومتوسطة.

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