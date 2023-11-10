مهرجان «صون الطبيعة» يستعرض مبادرات الاستدامة وحماية الحياة البرية

أطلقت حديقة الحيوانات في منطقة العين الخضراء فعاليات مهرجان صون الطبيعة الخامس 2023 ((استدامة الطبيعة)) والذي يحفل بباقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والبرامج المتنوعة التي تهدف إلى استعرض مبادرات الاستدامة، وحماية الحياة البرية والحفاظ على الثروات الطبيعية وترشيد استخدامها.

تأتي فعاليات المهرجان انطلاقاً من إدراك طاقم عمل حديقة الحيوانات في منطقة العين الخضراء لأهمية التعليم في نشر ثقافة الاستدامة وترسيخها لدى النشء والأجيال القادمة باعتبارها ركيزة أساسية في الحفاظ على الموارد الطبيعية وصون الطبيعة، لاسيما وأن دولة الإمارات قدمت نموذجاً فريداً في حماية البيئة وصون الحياة الطبيعية والفطرية.

مبادرات الاستدامة

وأكد غانم مبارك الهاجري المدير العام لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين أن مهرجان صون الطبيعة في موسمه الخامس هذا العام يأتي تزامناً ودعماً للحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات وهو مؤتمر الأطراف cop28 من خلال عرض مبادرات الاستدامة المختلفة داخل الحديقة وخارجها، إلى جانب المبادرات التي يقدمها شركاؤنا في الاستدامة وصون الطبيعة.

وأردف بأن المهرجان يسهم بشكل رائد في إشراك المجتمع من خلال تسليط الضوء على مبادرات الأفراد في الاستدامة وتشجيعهم على تقديم الأفضل، وتثقيف الأجيال القادمة بأهمية الاستدامة وصون الطبيعة)).

يشار إلى أن المهرجان يختتم غداً (12 نوفمبر) ويضم العديد من الفعاليات الاستثنائية التي تبدأ من البوابة الرئيسية للحديقة، مروراً بالمعارض والمسرح والمنطقة المحيطة به، إضافة إلى مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء الذي يعد صرحاً ومنهلاً تعليمياً مهماً، حيث يجمع بين المعرفة والتعليم، ويستقطب السياح والزوار في شتى المواسم.

ورش تفاعلية

كما تضم فعاليات المهرجان ورش عمل تفاعلية تتعلق بالاستدامة ومستقبل الشباب، ومسابقات وفقرات فنية، وكرنفالاً بفعاليات وفنون عالمية وجاذبة، وورشاً تستقطب جميع فئات المجتمع، ومنطقة سوق المنتجات العضوية، وأكشاكاً للمؤسسات المشاركة التي تعرض منتجاتها وابتكاراتها في استدامة الطبيعة.

جهود رائدة

تحرص حديقة الحيوانات العين على تنظيم وإطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تهدف إلى التوعية والتعريف بأهمية صون الطبيعة وتسليط الضوء في الوقت ذاته على جهود الاستدامة والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، الأمر الذي يسهم في تبني سلوكيات مستدامة للأفراد من شأنها المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وكذلك إشراك مختلف فئات المجتمع في الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وأهمية صون الطبيعة.

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