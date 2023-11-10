معرض لأصحاب الهمم في محاكم دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظم قسم التسويق والفعاليات بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في محاكم دبي معرضاً استثنائياً لعرض منتجات أصحاب الهمم، في إطار فعاليات فرحة وطن. وأكد خالد المعصم رئيس قسم التسويق والفعاليات في المحاكم دبي أهمية المعرض في دعم وتشجيع أصحاب الهمم على تطوير مهاراتهم، والمساهمة الفعالة في المجتمع، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لمثل تلك المبادرات في تمكين هؤلاء الأفراد وتعزيز إمكاناتهم. وقال المعصم: إن المعرض يحظى بمشاركة مجموعة متميزة من أصحاب الهمم، الذين قاموا بعرض وبيع منتجاتهم الفنية والحرفية المبتكرة.
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