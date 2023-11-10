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معرض لأصحاب الهمم في محاكم دبي

11/10/2023 7:24:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم قسم التسويق والفعاليات بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في محاكم دبي معرضاً استثنائياً لعرض منتجات أصحاب الهمم، في إطار فعاليات فرحة وطن. وأكد خالد المعصم رئيس قسم التسويق والفعاليات في المحاكم دبي أهمية المعرض في دعم وتشجيع أصحاب الهمم على تطوير مهاراتهم، والمساهمة الفعالة في المجتمع، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لمثل تلك المبادرات في تمكين هؤلاء الأفراد وتعزيز إمكاناتهم. وقال المعصم: إن المعرض يحظى بمشاركة مجموعة متميزة من أصحاب الهمم، الذين قاموا بعرض وبيع منتجاتهم الفنية والحرفية المبتكرة.

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