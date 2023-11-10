كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن 9 إسهامات للذكاء الاصطناعي في التعليم، مؤكدة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لها تأثير كبير على المنظومة التعليمية داخل الصفوف المدرسية، فهي تعمل على تحسين الكفاءة، وزيادة الفرص التعليمية للطلبة والمعلمين.

وأوضح فراس كفتارو اختصاصي أول تدريب وتطوير بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لـ((البيان)) أن هناك 9 إسهامات للذكاء الاصطناعي في التعليم، تتمثل في إنشاء مواد تعليمية مخصصة لاحتياجات كل طالب، وتوجيه الطلاب نحو توليد أفكار إبداعية، ومساعدتهم في تطوير مشاريع وأبحاث مستقبلية.

كما تتمثل تلك الإسهامات في مساعدة المعلمين عند إعداد خطط ودمج التعلم السياقي في الدروس، والمساهمة في إعداد الاختبارات، كما أنها قادرة على تخصيص تعلم الطلبة وتطبيق استراتيجية التمايز، وتقديم شروحات مبسطة للمفاهيم الصعبة، وتخصيص تعلم الطلبة من أصحاب الهمم، فضلاً عن إنشاء المحتوى التعليمي.

وأفاد بأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لها تأثير كبير على المنظومة التعليمية داخل الصفوف المدرسية، إذ إنه يعمل على تحسين الكفاءة، وتوسيع الفرص التعليمية للطلبة والمعلمين، إضافة إلى المساهمة في تخصيص التعليم لكل طالب بناء على احتياجاته ومستواه الفردي، مما يساعد في تحسين تجربة التعلم.

وأردف: إنه خلال عمليات التدريب المستمرة للكوادر التعليمية يتم التركيز فيها على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي، لما يقدمه من فوائد تساعد المعلمين في تحسين توجيه الطلاب، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي توليد محتوى تعليمي متقدم، ومتنوع بناء على احتياجات المدرسة والطلاب، كما يوفر فرصاً للتعليم الذاتي، من خلال ما يوفره من الأدوات والمنصات المدعومة.

وذكر أن المدارس تعيش حالياً في عصر تكنولوجي، يتسم بتقدم الذكاء الاصطناعي، الذي يعد أحد الابتكارات الأكثر تأثيراً على منظومة التعليم، وأصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءاً من البيئة التعليمية في العديد من المدارس حول العالم، وتعد هذه الأدوات منصة لتحسين الكفاءة وتوسيع الفرص التعليمية للطلاب.

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