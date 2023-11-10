طحنون بن محمد وذياب بن محمد بن زايد يحضران أفراح الشامسي في العين

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد فالح سيف النايلي الشامسي بمناسبة زفاف نجله ((فالح)) إلى كريمة نايل راشد سيف النايلي الشامسي، في صالة الأفراح بمنطقة زاخر بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وباركا لهم أفراحهم، وتمنيا له حياةً هانئة مستقرة.

حضر الحفل إلى جانب سموهما معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان.

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