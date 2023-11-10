مريم المهيري: الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعالة للتصدي للتغير المناخي

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، في قاعة الاتحاد للمناسبات في أم القيوين أمس المجلس الثالث ضمن مبادرة ((مجلس صناع التغيير لــ COP28)) بمشاركة قادة ومبتكرين محليين في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والصناعة والتعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة لدى ترؤسها المجلس: ((تعد الحلول القائمة على الطبيعة أداة قوية وفعالة في التصدي للتغير المناخي والتخفيف من آثاره، وتمثل أم القيوين مثالاً حياً على كيفية دراسة هذه الحلول وتنفيذها وتطويرها بشكل استراتيجي لدعم مستقبل أكثر استدامة)).

وأضافت معاليها: ((تحظى خطتنا الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 بدعم كامل هنا في أم القيوين، وبينما ننتقل إلى حقبة جديدة من الجهود والأعمال الملموسة التي تقودها استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، علينا أن نستمر في تسخير قوة الطبيعة، مستفيدين في ذلك من حكمة الآباء والأجداد في التخفيف من آثار التغير المناخي)).

وأكدت معاليها: ((إن ضمان النجاح على المدى الطويل للحلول القائمة على الطبيعة يتطلب التعاون والبحث والتنفيذ الفعال للسياسات، حيث يجب علينا حماية هذه النظم البيئية.

من جهته، أكد المهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين أن هناك دوراً حيوياً تلعبه البلديات في تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في الدولة، وخصوصاً إمارة أم القيوين، مشيراً إلى ضرورة العمل على إشراك المجتمع في هذه الجهود مثل مشاركتهم في زراعة أشجار القرم، وكذلك إشراك الطلبة ضمن أنشطتهم المدرسية في صون الطبيعة، وإدراج توجهات الدولة في هذا الصدد ضمن المناهج الدراسية.

من جانبه، أشار أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي، أن أبوظبي لديها توجه استراتيجي لصون الطبيعة من خلال التوسع في زراعة القرم، حيث تم إنجاز زراعة 23 مليون شجرة منها حتى الآن. مع إدخال تقنية زراعة الأشجار بواسطة الطائرات من دون طيار. وأكد أن جهود أبوظبي لا تقتصر على حماية الطبيعة، بل الاستفادة منها اقتصادياً .

واستعرض الحضور خلال الجلسة التي أدارها الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في ((الوزارة))، التحديات والفرص، فيما يتعلق بتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة للتصدي للتغير المناخي وحماية البيئة.