«يونيسف»: نأمل من «كوب 28» إجراءات لتخفيف الكوارث المناخية المؤدية لنزوح الأطفال

أظهر تحليل جديد نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن فيضانات الأنهار وحدها من المتوقع أن تؤدي إلى نزوح ما يقرب من 96 مليون طفل على مدار الثلاثين عاماً المقبلة.

وبحسب المنظمة، فإن الكوارث المرتبطة بالطقس تسببت في نزوح 43.1 مليون طفل في 44 دولة خلال ست سنوات، بمعدل نزوح 20 ألف طفل يومياً، مشيرة إلى أن الأطفال النازحين في مناخ متغير هو أول تحليل عالمي لعدد الأطفال الذين طردوا من منازلهم بين عامي 2016 و2021 بسبب الفيضانات والعواصف والجفاف وحرائق الغابات، وينظر في التوقعات للسنوات الثلاثين المقبلة.

وأعربت المنظمة عن أملها باتخاذ قمة تغير المناخ ((كوب28))، إجراءات فاعلة لحماية الأطفال والشباب المعرضين لخطر النزوح في المستقبل وإعدادهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم، لا سيما الحماية من آثار الكوارث والنزوح التي تفاقمها تغيّر المناخ من خلال ضمان أن تكون الخدمات الحيوية للأطفال، بما في ذلك التعليم والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية وخدمات حماية الطفل. كما دعت إلى العمل على إعداد الأطفال والشباب للعيش في عالم متغير المناخ من خلال تحسين قدرتهم على التكيف ومرونتهم، وتمكين مشاركتهم في إيجاد حلول شاملة، وإعطاء الأولوية للأطفال والشباب.

وأشار التحليل إلى أن التغير المناخي يؤدي إلى تشريد 20 ألف طفل يومياً، فيما نزح أكثر من 43 مليون طفل من منازلهم بسبب الفيضانات والعواصف والجفاف وحرائق الغابات خلال الفترة من 2016 حتى 2021.

ويؤكد عدد حالات نزوح الأطفال الناجمة عن الكوارث المرتبطة بتغيّر المناخ ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال ومجتمعاتهم في ظل التحديات التي يفرضها التغير المناخي.

ووفقاً للتحليل، تعد الصين والفلبين من بين الدول التي سجلت أعلى الأعداد المطلقة لنزوح الأطفال، بسبب تعرضهما للطقس المتطرف، وعدد كبير من الأطفال والتقدم المحرز في قدرات الإنذار المبكر والإخلاء، ومع ذلك، بالمقارنة مع حجم الأطفال، فإن الأطفال الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة، مثل دومينيكا وفانواتو، كانوا الأكثر تضرراً من العواصف، في حين كان الأطفال في الصومال وجنوب السودان هم الأكثر تضرراً من الفيضانات.

أمر مرعب

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: ((إنه أمر مرعب لأي طفل عندما تندلع حرائق غابات أو عواصف أو فيضانات شرسة في مجتمعاتهم))، بالنسبة لأولئك الذين يضطرون إلى الفرار، يمكن أن يكون الخوف والأثر مدمرين بشكل خاص، مع القلق بشأن ما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم، أو يستأنفون المدرسة، أو يضطرون إلى الانتقال مرة أخرى، ربما يكون الانتقال قد أنقذ حياتهم، لكنه أيضاً مزعج للغاية، مع تصاعد تأثيرات تغير المناخ، ستتصاعد أيضاً الحركات التي يقودها المناخ، لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للاستجابة لهذا التحدي المتصاعد الذي يواجه الأطفال، ولكننا نتحرك ببطء شديد، نحن بحاجة إلى تعزيز الجهود لإعداد المجتمعات، وحماية الأطفال المعرضين لخطر النزوح، ودعم أولئك الذين تم اقتلاعهم بالفعل.

وشكلت الفيضانات والعواصف 40.9 مليون طفل - أو 95 % - من حالات نزوح الأطفال المسجلة بين عامي 2016 و2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحسين الإبلاغ والمزيد من عمليات الإجلاء الوقائي، وفي الوقت نفسه، تسببت موجات الجفاف في نزوح أكثر من 1.3 مليون طفل داخلياً - وكانت الصومال مرة أخرى من بين البلدان الأكثر تضرراً، في حين تسببت حرائق الغابات في نزوح 810 آلاف طفل، مع حدوث أكثر من ثلثهم في عام 2020 وحده.