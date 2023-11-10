فريق من المفاوضين الإماراتيين لتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ

تتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم بنهاية الشهر الجاري في مؤتمر الأطراف ((كوب28))، الذي يقام في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، والذي سيكون أكبر حدث مناخي تستضيفه الإمارات، وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ.

وسيشهد المؤتمر حضور أكثر من 85 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب.

ويستضيف المؤتمر 198 دولة ومنظمة، كلٌ منها لديه مواقف وآراء ومصالح مختلفة عن الآخرين، وبما أن التوصل إلى القرارات والمخرجات التفاوضية في المؤتمر يجب أن يكون بالإجماع، فهو يتطلب تواصلاً مكثفاً، ومهارات تفاوضية عالية، للتوفيق بين مختلف الآراء.

ونجحت المؤتمرات السابقة في تحديد الأولويات الصحيحة للعمل المناخي، لكنها واجهت تحديات في تنفيذ المخرجات التفاوضية، لذلك، فإن أنظار العالم ستكون مُسلّطة على مؤتمر ((كوب28))، لترقب ما سيتوصل إليه من مخرجات ونتائج.

وأدركت دولة الإمارات بخبرتها الطويلة في العمل المناخي، ودبلوماسية المناخ العالمية، أهمية تأهيل جيل جديد من الشباب الإماراتيين، للمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المناخي على مختلف المستويات.

وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، حرصت رئاسة ((كوب28))، على إعداد فريق تفاوضي من أصحاب الكفاءات الواعدة لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية خلال المؤتمر وما بعده، يقوم بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ، بما يعزز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.

وخلال مشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب28))، في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي انعقدت في أبوظبي مؤخراً، قدم معاليه أعضاء فريق الإمارات التفاوضي، مشيراً إلى أن نسبة أعضاء الفريق ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً، تبلغ نحو 70 %، ما يؤكد التزام رئاسة ((كوب28)) بدعم تمثيل الشباب، وتفعيل مشاركتهم.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، إنه تماشياً مع رؤية القيادة بتمكين الشباب، حرصت رئاسة ((كوب28)) على تأهيل فريق من المفاوضين الإماراتيين، ليقوموا بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، والمساهمة في تمكين مستقبل دبلوماسية المناخ، بما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات في هذا المجال.

وتم اختيار أعضاء الفريق وفق معايير محددة ودقيقة، ترتكز على الكفاءة والتميز في المجالات ذات الصلة بالدبلوماسية والعمل المناخي ومهارات التواصل والطموح، والقدرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية، كما تم صقل خبرات الفريق التفاوضي، عبر عدة برامج تدريب متخصصة ومتكاملة في دبلوماسية المناخ والتواصل الدولي.وشارك فريق الإمارات التفاوضي على مدار عام ضمن الفترة التحضيرية للمؤتمر، حيث ساهموا تحت إشراف ودعم رئاسة ((كوب28))، في الجولة العالمية الاستباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق .

وقالت هناء الهاشمي رئيسة فريق الإمارات التفاوضي، إن تشكيل فريق شاب من المفاوضين الإماراتيين، يعكس ثقة القيادة في كوادرها الشابة، ورؤيتها لتأهيل جيل جديد قادر على المساهمة في دعم دبلوماسية المناخ. من جانبه، أعرب عمر أحمد البريكي نائب كبير المفاوضين، عن فخره بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية لإنجاح استضافة ((كوب28)).