«أبوظبي الأول» أول مؤسسة مالية تنضم لميثاق الحياد المناخي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصبح ((أبوظبي الأول)) أول بنك على مستوى العالم ينضم إلى ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي، الذي أطلقته رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28)).
ويهدف الميثاق إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ، والالتزام بالمسؤولية في تطبيق تعهدات تحقيق الحياد المناخي.
ويواصل بنك أبوظبي الأول جهوده لتنفيذ استراتيجية الاستدامة الخاصة به والتي تتضمن التزامه بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليار دولار لمشاريع الاستدامة في الفترة من 2022 إلى 2030.
وحقق بنك أبوظبي الأول العديد من الإنجازات في مجال الاستدامة، وحرص على وضع أهداف مستقبلية محددة تضمن وفاءه بالالتزامات التي يتضمنها ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي، بما في ذلك: الالتزام بتفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
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