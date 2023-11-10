«أبوظبي الأول» أول مؤسسة مالية تنضم لميثاق الحياد المناخي

أصبح ((أبوظبي الأول)) أول بنك على مستوى العالم ينضم إلى ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي، الذي أطلقته رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28)).

ويهدف الميثاق إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ، والالتزام بالمسؤولية في تطبيق تعهدات تحقيق الحياد المناخي.

ويواصل بنك أبوظبي الأول جهوده لتنفيذ استراتيجية الاستدامة الخاصة به والتي تتضمن التزامه بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليار دولار لمشاريع الاستدامة في الفترة من 2022 إلى 2030.

وحقق بنك أبوظبي الأول العديد من الإنجازات في مجال الاستدامة، وحرص على وضع أهداف مستقبلية محددة تضمن وفاءه بالالتزامات التي يتضمنها ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي، بما في ذلك: الالتزام بتفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

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