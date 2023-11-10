«إفكو» تستثمر 77 مليون درهم في المشاريع المستدامة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة ((إفكو العالمية))، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تخصيص مبلغ 77 مليون درهم للمشاريع المستدامة على مدار العامين المقبلين، ضمن 10 برامج تشمل تحت مظلتها 156 مشروعاً مختلفاً. وحددت المجموعة 6 محاور أساسية تعتزم المساهمة فيها بشكل ملموس لتعزيز أدائها في المجالات البيئية على صعيد التغير المناخي وإدارة موارد الطاقة والمياه والغابات والاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي.
كما حددت ((إفكو)) مجموعة من الأهداف التي تسعى من خلالها للمساهمة في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتي تشمل العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها، واستهلاك الطاقة بنسبة تبلغ 17 % بحلول 2025 مقارنة بعام 2021، حيث أجرت المجموعة تحليلاً دقيقاً لبصمتها الكربونية لتحديد جوانب القصور واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
وقال شيراز ألانا، العضو المشرف بمجلس إدارة مجموعة ((إفكو)) العالمية: تماشياً مع رؤيتنا الهادفة لنغدو المزود الأفضل للمنتجات والخدمات المستدامة لكل عملائنا، تبنينا نهجاً شاملاً ورؤية واضحة تتمحور حول تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، الأمر الذي يحتم علينا دراسة الفرص والتأثيرات في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة.
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