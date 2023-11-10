المخيم الشتوي لأبطال المناخ.. استدامة وفنون

باقة من الفعاليات الإبداعية أعدتها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لأطفال ((المخيم الشتوي لأبطال المناخ))، الذي تنظمه في قرية حتا التراثية، خلال الفترة من اليوم حتى 3 ديسمبر المقبل، بهدف توسيع الآفاق الفكرية والإبداعية لدى الأطفال، وتمكينهم من عيش تجارب ثقافية فريدة، ضمن بيئة مشجعة على الابتكار والتعبير، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى الاستثمار في الطاقات الشابة وبناء أجيال مبتكرة ومبدعة.

وطوال فترة المخيم، الذي تقتصر فعالياته على عطلة نهاية الأسبوع، سيحظى الصغار ممن تتراوح أعمارهم ما بين 6 - 12 عاماً بمجموعة تجارب متنوعة، يتعرفون خلالها على معاني الاستدامة وروائع الفنون والحرف اليدوية والألعاب الشعبية، ويكتشفون جماليات الحرف اليدوية وتقنيات الزراعة، وغيرها.

ويتضمن برنامج المخيم مجموعة ثرية من ورش العمل الفنية المبتكرة، ومن بينها ورشة ((تجربة السرد وإنشاء الدمى))، وفيها سيتعرف ((أبطال المناخ)) على تقنيات السرد القصصي، واكتشاف أسرار صناعة الدمى، فيما سيشارك الأطفال عبر ورشة ((بناء محطة حتا الكهرومائية)) في العديد من الأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تمكينهم من بناء نموذج مصغر من محطة حتا واكتساب المعرفة حول الطاقة الكهرومائية ودورها في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة، في حين تمنحهم ورشة ((حرفة الطين في حتا: من الأرض إلى الفن)) فرصة التعرف على روائع الصلصال وتشكيل الطين باستخدام الأساليب اليدوية التقليدية، التي كانت سائدة قديماً لدى سكان حتا، بينما تتيح لهم ورشة ((الطاقة الشمسية كمصدر للفن: أعمال فنية من وحي تضاريس حتا)) إمكانية استكشاف الطبيعة الصخرية لمنطقة حتا، وأهمية الطاقة الشمسية.

وأثناء أيام المخيم سيسهم ((أبطال المناخ)) في جعل حتا أكثر خضرة، من خلال ورشة ((زراعة الكوكيداما (كرة الطحالب))) الهادفة إلى تعزيز فهمهم للزراعة، كما يتعرفون في ورشة ((من النخلة إلى الأرض)) على أسرار الكيمياء لصناعة السماد في حتا، وستتاح لهم في الأسبوع الأخير من المخيم فرصة الاستمتاع بمجموعة من الألعاب الشعبية التقليدية.