إقبال كبير على معرض أبوظبي الدولي للقوارب

شهد اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي انطلقت فعالياته أمس، بقاعة المارينا والقناة البحرية التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، إقبالاً كبيراً من الزوار من عشاق الصناعة البحرية، وصناع القرار، والشركات المحلية والعالمية المتخصصة، والتي عرضت أحدث منتجاتها وخدماتها في قطاع اليخوت الفاخرة، والصناعات البحرية الترفيهية، وصناعة معدات صيد الأسماك والرياضات المائية.

كما شهد المعرض مشاركة واسعة من الزوار الدوليين والمحليين، الذين بدورهم اطلعوا على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع القوارب والملاحة البحرية، والتي قدمتها المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض، والتي وصل عددها إلى نحو 711 مؤسسة وشركة.

وتم خلال اليوم الافتتاحي، الإعلان عن إطلاق مجموعة كبيرة من الطرازات الجديدة، للعديد من الشركات العالمية الرائدة، ومنها شركة ((فاست مارين بوتس))، التي أطلقت قارب ((برابس مارين))، وشركة ((كلاس مارين بوتس))، التي أطلقت قارب ((نيمبوس))، وشركة والدورف أستوريا، التي أطلقت جزيرة ((إيثافوشي)) الخاصة (والدورف أستوريا)، إلى ذلك، كشفت شركة ((بيهنيمر)) لاستشارات اليخوت، ومقرها الرئيس في إمارة دبي، عن يخت ((سان لورينزو)) الفاخر، وهو يخت حصري، يصل طوله إلى 27 متراً، وقدمت أفكاراً ورؤى حول أحدث الاتجاهات الصناعية في مجال صناعة اليخوت. كما تم الإعلان عن إطلاق 15 علامة تجارية إقليمية وعالمية، منها 13 علامة إقليمية، وعلامتان تجاريتان عالميتان.

كما أعلنت شركة ((سن ريف)) البولندية لليخوت، عن إطلاق يخت ((سن ريف 180 باور إكو))، الحائز على العديد من الجوائز العالمية، ويتميز هذا اليخت الفاخر باستخدامه لتكنولوجيا الخضراء، لضمان رحلات بحرية خالية من الوقود، فيما ناقشت شركة ((سن ريف)) لليخوت الحائزة على جوائز الابتكار والاستدامة لمركز الأبحاث البحرية في دورتها الأولى، جهودها المبتكرة في تطوير حلول لحماية النظم البيئية البحرية، وذلك ضمن مشاركتها في منصة للحوارات والنقاشات.

كما شهدت الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، إطلاق منصة للحوارات والنقاشات بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي، حيث تمت استضافة عدد من الجلسات النقاشية والحوارية التي تركز على البحوث البحرية والاستدامة.

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