منتدى دبي للأعمال يرسخ مكانته بـ 20 صفقة عالمية

نجح منتدى دبي للأعمال الذي نظمت غرف دبي فعاليات النسخة الأولى منه في ترسيخ مكانته العالمية، بعد أن شهد توقيع 20 صفقة عالمية. وكان المنتدى قد أقيم تحت شعار ((تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية))، واستقطب ما يزيد على 2000 من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من 49 دولة، وذلك للمشاركة في 24 جلسة حوارية رفيعة المستوى والانضمام إلى 32 متحدثاً في مناقشات معمقة حول دور العولمة والتحول الرقمي في ربط الاقتصادات وبلورة مستقبل التجارة العالمية، والتأثير المهم للأسواق الناشئة في المشهد الاقتصادي المتغير، وأهمية حفز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

وجمع المنتدى تحت مظلته عدداً من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم، ووفر للشركات العالمية والشركات سريعة النمو منصة مهمة لعقد شراكات اقتصادية استراتيجية، وتنمية شبكات الأعمال الدولية، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية. ومكنت الجلسات التفاعلية في المنتدى المشاركين من استكشاف وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمارات.

مكانة

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يعكس تأثير منتدى دبي للأعمال المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة في عالم يزداد ترابطاً بمرور الوقت. ومع استضافته نخبة من المتحدثين البارزين في مجالات استراتيجية متنوعة من جميع أنحاء العالم، قدم المنتدى رؤى ملهمة حول الدور المتنامي لدبي في بلورة مستقبل التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، وحقق كذلك نتائج كبيرة لمن يبحثون عن فرص التواصل والشراكة. وأضاف: حقق منتدى دبي للأعمال تأثيراً كبيراً في مشهد الأعمال العالمي، ومع حضور نخبة من كبار قادة الأعمال والاقتصاديين العالميين، لعب المنتدى دوراً محورياً في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 للارتقاء بسمعة الإمارة كمركز حيوي في قلب السوق العالمية. كما عكس المنتدى نجاح دبي المستمر في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم توسع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي عاصمة رائدة للاقتصاد العالمي.

أجندة

وارتكزت أجندة المنتدى، والتي تم تصميمها بعناية، على أربعة محاور رئيسية غطت موضوعات العولمة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتحول الرقمي، والأسواق الناشئة.

وسلطت الجلسات الحوارية للمنتدى الضوء على مكانة دبي الاستراتيجية كمركز دولي يربط بين الاقتصادات ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات التجارية في تسريع مسار النمو الاقتصادي العالمي، كما تناولت النقاشات أهمية التقنيات المتقدمة في تحويل مشهد الأعمال ومستقبل القوى العاملة وتعزيز النمو العالمي. ومن الفعاليات الرئيسية التي تضمنتها أجندة منتدى دبي للأعمال ((منصة المستقبل)) التي استضافت جلسات حوارية، ركزت على ثمانية محاور رئيسة، حيث أتاحت المنصة الفرصة لنقاشات معمقة حول مستقبل الصناعات، والمراكز التجارية، والاستثمارات، والاقتصادات، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والمدن.

وفي إطار الطابع الخاص للمنصة، استعرضت هذه الجلسات التفاعلية أهم التوجهات المستقبلية التي من شأنها حفز نمو الاقتصادات والقطاعات والشركات والمجتمعات.

وجرى كذلك عقد أكثر من 550 اجتماع أعمال تم الترتيب لها باستخدام تطبيق المنتدى الذكي، كما تم توقيع 20 صفقة ضمن مبادرة ((The Deals Hub))، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة.

صندوق استثماري

وأطلقت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وعبر منصة المنتدى، صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، في خطوة تسهم بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ((D33))، عبر تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الجديدة. ويدعم منتدى دبي للأعمال دوراً محورياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية ((D33)).

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