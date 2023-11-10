«سكاي فيو» توفر للزوار مشاهدة العروض الجوية

كشف معرض دبي للطيران 2023، عن عودة منصة ((سكاي فيو)) المبنية خصيصاً في مطار آل مكتوم الدولي، لتستقبل زوارها من الجمهور العام، بمن فيهم العائلات والأطفال، لمشاهدة أبرز العروض الجوية اليومية، على هامش المعرض الذي يُقام بين 13-17 نوفمبر الجاري.

ويمكن لزوار المنصة متابعة العروض المشوقة من مدرج الطيران مباشرةً، حيث يجتمع أفضل الطيارين في العالم لاستعراض قدراتهم في قيادة الطائرات العسكرية المتطورة، والطائرات الخاصة الفاخرة، وبعض أبرز الطائرات التجارية على مستوى العالم.

وتشمل قائمة الفرق الجوية المشاركة في الفعالية كلاً من: فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية، التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، وفريتشي تريكولوري، فريق العرض الجوي التابع للقوات الجوية الإيطالية.

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