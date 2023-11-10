عروض حصرية على المشغولات الذهبية خلال «ديوالي»

يقدم مهرجان الأضواء «ديوالي»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفرص لتجربة التسوق في أرقى متاجر التجزئة في المدينة، وشراء المستلزمات لكافة أفراد العائلة والأصدقاء، في ظل العروض الترويجية المذهلة على المجوهرات والذهب والهدايا، فيما تزيد الحملات الترويجية والعروض الحصرية المقدمة من مجموعة دبي للمجوهرات، ومجموعة مراكز التسوق في دبي، من زخم هذه التجربة،.

وتتوفر فرصة التسوّق في العديد من المتاجر المشاركة في حملة مجموعة دبي للمجوهرات، والتي تقدّم بمناسبة مهرجان الأضواء «ديوالي» عروضاً حصرية مذهلة، إلى جانب العديد من الهدايا المجانية حتى 13 نوفمبر الجاري.

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