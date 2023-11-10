عروض حصرية على المشغولات الذهبية خلال «ديوالي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
يقدم مهرجان الأضواء «ديوالي»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفرص لتجربة التسوق في أرقى متاجر التجزئة في المدينة، وشراء المستلزمات لكافة أفراد العائلة والأصدقاء، في ظل العروض الترويجية المذهلة على المجوهرات والذهب والهدايا، فيما تزيد الحملات الترويجية والعروض الحصرية المقدمة من مجموعة دبي للمجوهرات، ومجموعة مراكز التسوق في دبي، من زخم هذه التجربة،.
وتتوفر فرصة التسوّق في العديد من المتاجر المشاركة في حملة مجموعة دبي للمجوهرات، والتي تقدّم بمناسبة مهرجان الأضواء «ديوالي» عروضاً حصرية مذهلة، إلى جانب العديد من الهدايا المجانية حتى 13 نوفمبر الجاري.
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