«إينوك» تطلق برنامجاً لتمكين المواهب الإماراتية في قطاع التكرير

أعلنت مجموعة «إينوك» انطلاق برنامج التطوير التقني بالتعاون مع شركة «بتروفاك»، وذلك عقب توقيع اتفاقية استراتيجية بين الطرفين خلال معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، لمعالجة فجوة المهارات في قطاع الطاقة.

وبموجب التعاون بين «إينوك» و«بتروفاك»، يأتي هذا البرنامج المتطور لتمكين الشباب الإماراتي من المساهمة في قطاع الطاقة في الدولة، وذلك من خلال التدريب المتخصص والإرشاد والتوجيه على رأس العمل في العمليات التشغيلية للمصافي، إذ خصص البرنامج لخريجي المدارس الثانوية الإماراتيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً، ويوفر فرصة فريدة لاكتساب خبرة عملية في قطاع التكرير تدعمهم في تأسيس مسيرة مهنية ناجحة في قطاع الطاقة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: يسرنا انطلاق هذا البرنامج التدريبي بالتعاون مع «بتروفاك»، للمساهمة في تمكين المواهب الإماراتية الشابة من تلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع خلال السنوات المقبلة. ونحن في «إينوك»، ندعم تعليم وتطوير الكوادر الإماراتية من خلال تزويدهم بمجموعة من البرامج التدريبية الشاملة، التي تساعدهم على تطوير المهارات وبناء الثقة والمعرفة اللازمة للإبداع في هذا القطاع.

ويستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات، ويتبع استراتيجية تطوير تتضمن تدريباً نظرياً وعملياً لمدة سنة، ثم سنتين من التدريب والتوجيه على رأس العمل.

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