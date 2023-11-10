«إمباور» تستضيف قمة تبريد المناطق خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن مشاركتها النوعية في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، من خلال استضافة «قمة تبريد المناطق 2023» في المنطقة الخضراء، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع الجمعية الدولية لطاقة المناطق في الخامس من ديسمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي، بحضور ومشاركة أقطاب صناعة تبريد المناطق من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المؤسسة إلى أن أجندة جلسات القمة، تهدف إلى إبراز دور تبريد المناطق في تحقيق كفاءة الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدور الريادي الملموس الذي تلعبه في مواجهة مخاطر التغير المناخي ومقدرتها الفائقة على حماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الدور البارز لدولة الإمارات في تبني حلول التبريد المستدامة، حيث تم اختيار دبي «المدينة الرائدة» لتبريد المناطق من قبل الأمم المتحدة.

ويشمل برنامج قمة تبريد المناطق حلقات نقاشية متنوعة وغنية بموضوعات مختلفة، أبرزها انتقال الطاقة والحلول منخفضة الكربون والسياسات الملائمة لتبريد المناطق وتمويل البنية التحتية، وغيرها من مواضيع تتماشى مع البرنامج الرئيس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول انتقال الطاقة، والذي يهدف إلى اتخاذ إجراءات مهمة في إزالة الكربون من قطاع التبريد.

كما ستتضمن القمة نقاشات معمقة ومتنوعة حول أهمية تبريد المناطق، ودورها الرائد والملموس في مواجهة التغير المناخي، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة وقدرتها الفائقة على حماية الموارد الطبيعية، الذي يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويساعد على تعزيز نشر وترسيخ قيم الاستدامة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، العضو الفخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي: تحظى قمة تبريد المناطق بأهمية كبيرة، سواء من حيث نوع المشاركة، أو حجمها الذي يتجلى بحشد كبار اللاعبين في صناعة تبريد المناطق العالميين من مختلف دول العالم، ما يمكن الإمارات من الاستثمار في الاقتصادات الإقليمية والناشئة، وتسريع وتيرة النمو المستدام، باعتبارها أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاقية باريس، وباعتبارها الرائدة في صناعة تبريد المناطق.

وأضاف: نحن ملتزمون بدعم أي جهود للانتقال إلى التبريد المستدام الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز التزامنا بتعزيز حلول تبريد المناطق محلياً وعالمياً.

من جانبه، عبّر روب ثورنتون الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق، عن فخر أعضاء الجمعية بمواصلة التعاون المثمر مع «إمباور»، لا سيما في المشاركة الفاعلة في حدث بضخامة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، موضحاً أن مثل هذا الحدث الأكبر من نوعه في العالم، يعد محطة مهمة، ويعطي لدولة الإمارات، الأفضلية في صياغة فرصة تاريخية فريدة لتحقيق تقدم فعلي في مجال العمل المناخي، وبناء مستقبل أفضل للجميع، بالتعاون مع دول العالم.

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