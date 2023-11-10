«وول ستريت» ترتفع وتترقب بيانات مهمة

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية على ارتفاع أمس مع تقييم المستثمرين للتصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول وترقبهم لبيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها الأسبوع المقبل بحثاً عن مؤشرات لمسار السياسة النقدية. وارتفع مؤشر داو جونز 128.88 نقطة أو 0.38 % عند الفتح إلى 34020.82 نقطة.

وفتح ستاندرد آند بورز مرتفعاً 16.80 نقطة أو 0.39 % إلى 4364.15، بينما ربح مؤشر ناسداك 49.74 نقطة أو 0.37 % إلى 13571.19 نقطة. وتراجعت الأسهم الأوروبية بضغط ارتفاع عوائد السندات، وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % خلال التعاملات، لكنه لا يزال متجهاً لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني. وانخفض مؤشر نيكاي الياباني 0.24 % إلى 32568.11 نقطة، لكنه بعيد عن المستوى المتدني الذي بلغه في التعاملات المبكرة عندما انخفض بما يصل إلى 1.22 % وعوض مؤشر توبكس خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.07 %.

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