«المركزي الأوروبي»: تراجع التضخم ليس مضموناً

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمس من أن تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2,9 % أكتوبر الماضي أمر مشجع، لكن لا يمكن ((أن يعتبر مضموناً)).

ورأت المسؤولة أن معدل التضخم ((لا بأس به))، بعدما تجاوز في ذروته 10 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت في مقابلة بالفيديو مع صحيفة فايننشال تايمز ((لكن لا ينبغي أن يعتبر أمراً مضموناً وأنه سيستمر لفترة طويلة)).

ويرتبط الانخفاض الكبير في معدل التضخم في الأشهر الأخيرة في جزء كبير منه بتراجع أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعاً حاداً في أكتوبر 2022.

وأكدت لاغارد أنه ((سيتعين علينا مراقبة أسعار الطاقة مستقبلاً من كثب)). وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير في أكتوبر، بعد 10 زيادات متتالية أوصلت المعدل الرئيسي إلى مستوى تاريخي مرتفع يبلغ 4 % لكن البنك حذّر من أن المخاطر التضخمية التي تفاقمت بسبب أحداث الشرق الأوسط، لا تزال مرتفعة.

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