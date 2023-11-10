10.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 1782 مبايعة بقيمة 7.4 مليارات درهم، منها 396 مبايعة للأراضي بقيمة 3.99 مليارات درهم، و1386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.41 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123.66 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية، تليها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، تليها مبايعة بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2، وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 535.96 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 73 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، وثالثة في معيصم الثانية بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 740.77 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 224.57 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 110 مبايعات، بقيمة 337.97 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 100.49 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.86 مليار درهم، منها 78 رهن أراضٍ بقيمة 370.28 مليون درهم، و492 رهن فلل وشقق بقيمة 1.49 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 264.14 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 232.17 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 142 هبة بقيمة 1.06 مليار درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 373.25 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 129.87 مليون درهم.

تصرفات يومية

وعلى صعيد التصرفات اليومية فقد بلغت 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 244 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 413.6 مليون درهم، و185 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 831.5 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31.05 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 20.83 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 19.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 50.28 مليون درهم، تلتها منطقة معيصم الثانية بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 130.58 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 202.8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 40.14 مليون درهم في منطقة الوصل. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 28.04 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 35.78 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 31.91 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 152.68 مليون درهم، منها 8 رهونات أراضٍ بقيمة 20.63 مليون درهم، و79 رهن فلل وشقق بقيمة 132.05 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 20.61 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 10.77 ملايين درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 23.67 مليون درهم.

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