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«دبي للطيران» يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للطيران والفضاء

11/10/2023 7:24:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن معرض دبي للطيران، والذي ينطلق خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري، يحظى بأهمية كبرى لأسباب شتى، فهو يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للطيران والفضاء، كما أنه محرك اقتصادي مهم للدولة، حيث يُولد إيرادات بمليارات الدولارات.

وقال الجوكر: لمعرض دبي للطيران تاريخ من الصفقات الناجحة، حيث شهد المعرض السابق صفقات واتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم بأكثر من 70 مليار دولار.

وتوقع ماجد الجوكر أن يحقق المعرض هذا العام نجاحاً أكبر، من حيث الصفقات الاستراتيجية والشراكات، وكذلك عدد الحضور، مشيراً إلى أن المعرض يؤكد الدور الحاسم لقطاعات الطيران والفضاء في الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية، ما يؤدي إلى التنوع الاقتصادي، وخلق وظائف جديدة، ودفع النمو الاقتصادي.

وأفاد بأن معرض دبي للطيران هذا العام، يعد منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا الطائرات، بما في ذلك الحلول المستدامة، والنقل الجوي المتقدم، والذكاء الاصطناعي، وسيساعد ذلك على دفع الصناعة نحو هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية، وخلق فرص جديدة للنمو داخل القطاع.

وأشار إلى تركيز المعرض على الابتكار، عبر دعوة العقول الشابة اللامعة للمساهمة بأفكارهم وإبداعاتهم، معرباً عن حماسهم في مطارات دبي، للكشف عن جناح مجلس شباب مطارات دبي، وهو الأول من نوعه الذي يقام على هامش المعرض، وسيكون عبارة عن مساحة مصممة لإلهام الشباب في صناعة الطيران، وتعزيز الروابط بينهم.

((كوب 28))

من جانب آخر، قال الجوكر إن مطارات دبي أكدت استعدادها للتعامل مع موسم استثنائي من حيث الازدحام، والأعداد الكبيرة من الزوار، خلال فترة مؤتمر المناخ ((كوب 28))، عبر مطاري ((دبي الدولي)) و((آل مكتوم)).

وقال إن مطارات دبي ستقوم بإنشاء مركز تحكم في مطار دبي ورلد سنترال ((مطار آل مكتوم))، كما ستقوم بتعزيز فريق العمل العامل بالخطوط الأمامية في كلا المطارين، لتسهيل الحركة في جميع نقاط الخدمة، ما يضمن تجربة سلسة وسهلة لجميع الضيوف طوال فترة المعرض وما بعده.

وتابع: من خلال دورنا كبوابة عبور رئيسة إلى دبي، سنبذل قصارى جهودنا كما هي الحال دائماً لاستقبال الآلاف من المندوبين وممثلي الحكومات، بما في ذلك رؤساء الدول من جميع أنحاء العالم، وذلك لضمان أن يغادر كل واحد من المشاركين الذين يصلون ويغادرون عبر مطار دبي الدولي، مع ذكريات لحدث ناجح، وتجربة مطار لا مثيل لها.

ونوه بأن مطارات دبي بدأت في النصف الثاني من العام بنتائج قوية، مشيراً إلى أنها تتخذ نهجاً شاملاً، لضمان نجاح جميع الفعاليات الرئيسة، من خلال توفير خدمات ذات مستوى عالمي، للترحيب بضيوف دبي ومساعدتهم.

وقال: ((سيضمن فريقنا سلاسة كل رحلة كتجربة لا تُنسى، ويكمن في صميم هذا، التزامنا الثابت بضمان أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الشخصية، لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مسافر.

وحول جهود مطارات دبي في تعزيز الاستدامة في قطاع الطيران، قال: في حين أن صناعة الطيران مسؤولة عن 2 % فقط من انبعاثات الكربون العالمية، فإن مسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا مواصلة البحث عن وسائل أكثر استدامة.

وأشار إلى أنهم ملتزمون بالعمل عن كثب مع شركات الطيران وأصحاب المصلحة الآخرين، لتعزيز ممارسات الطيران المستدامة.

وحول توقعاته لحركة المرور الجوية في مطار دبي الدولي للسنة الحالية والسنوات القادمة، لفت إلى أنهم قاموا مؤخراً بتعديل توقعات حركة المرور الجوية الخاصة بنا للسنة الحالية والسنوات القادمة. وقال: نتوقع 85 مليون مسافر للعام الحالي، وهو تعديل بسيط للتوقعات السابقة البالغة 83.6 مليون، هذا الرقم ملحوظ، لأنه أقل فقط بنسبة 1.6 % من حركة المرور الجوية السنوية المسجلة في 2019. وأضاف: نتوقع في 2024 وصول 88.2 مليون ضيف، ما يشير إلى زيادة مطردة لأعداد المسافرين، كما نتوقع نمواً إضافياً في عام 2025، يصل إلى 93.8 مليون مسافر.

شباب

من جانب آخر، كشفت مطارات دبي عن إطلاق جناح خاص للشباب، يُعد الأول من نوعه منذ انطلاقة المعرض، ويأتي انسجاماً مع أهداف مطارات دبي الرامية إلى توجيه ودعم الشباب من الجيل المقبل من القادة في قطاع الطيران.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في تمكين الشباب، وتأكيداً على التزام مطارات دبي بتطوير العقول الشابة وتعزيز الابتكار.

وتولى مجموعة من شباب المؤسسة مسؤولية التخطيط الكامل للمشروع، بدءاً من طرح الأفكار، وصولاً إلى التصميم والتنفيذ، ما يؤكد التزام مطارات دبي بدعم المواهب الشابة، لتحقيق إمكاناتهم باعتبارهم قادة المستقبل.

وقال مشاري البناي نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في مطارات دبي: في مطارات دبي، ندعم الكوادر الشابة، وهذا الجناح مثال واضح على ما يُمكن تحقيقه عندما نؤمن بإمكاناتهم ونستثمر فيها، وتتمتع هذه المواهب الشابة بمعرفة وخبرات جديدة، يمكن أن تعود بالفائدة على الجميع، ولهذا يعتبر تمكين الشباب أمراً أساسياً في نجاحنا.

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