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4.8 مليارات مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

11/10/2023 7:24:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1% خلال الأسبوع الماضي بمكاسب 4.8 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بإعلان نتائج الشركات والبنوك القوية في الربع الثالث لعام 2023. وصعد رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 667.31 مليار درهم، أمس، من 662.46 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضية.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) 0.40% إلى 9548.88 نقطة في 5 جلسات، ليربح السوق نحو 28 مليار درهم. وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 32.8 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.511 تريليونات درهم نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.544 تريليونات درهم، أمس، منها 2.877 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي، و667.3 ملياراً للأسهم في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة نحو 6.4 مليارات درهم خلال أسبوع، منها 4.8 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.6 مليار في سوق دبي، بعد تداول 1.5 مليار سهم، عبر أكثر من 94.9 ألف صفقة. وعلى المستوى اليومي صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.01% إلى 3969.28 نقطة، في آخر جلسات الأسبوع.

وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 180 مليون درهم بختام تعاملات أمس، مرتفعاً 4.4%، ليغلق عند 7.1 دراهم.

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