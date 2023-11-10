6.9 مليارات درهم أرباح «ديوا» في 9 أشهر بنمو %6.8

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» التشغيلية 6.8% إلى 6.9 مليارات درهم، أول 9 أشهر من 2023، وبلغت الإيرادات الموحدة 22.2 مليار درهم بزيادة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2022 وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك 11.2 مليار درهم.
وحققت «ديوا» إيرادات ربع سنوية قياسية بقيمة 9.4 مليارات درهم بزيادة 10.2% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي وأرباحاً تشغيلية بقيمة 3.7 مليارات درهم بنمو 13.9% وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين «قبل الاستقطاعات» 5.2 مليارات درهم بنمو 9.9%.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «حققت «ديوا» أعلى نمو في الإيرادات ربع السنوية والأرباح التشغيلية والأرباح قبل الاستقطاعات، وصافي الأرباح في تاريخها، مع نمو قياسي في الأرباح قبل الاستقطاعات بنحو 9.9%، وحققنا في هذا الفصل أرقاماً قياسية، تشمل ارتفاع إنتاج الكهرباء 8.8%، ووصول القدرة الإنتاجية الإجمالية من الكهرباء إلى 15.1 جيجاوات، تشكل الطاقة المتجددة 17 % منها».
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