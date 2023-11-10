6.9 مليارات درهم أرباح «ديوا» في 9 أشهر بنمو %6.8

ارتفعت أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» التشغيلية 6.8% إلى 6.9 مليارات درهم، أول 9 أشهر من 2023، وبلغت الإيرادات الموحدة 22.2 مليار درهم بزيادة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2022 وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك 11.2 مليار درهم.

وحققت «ديوا» إيرادات ربع سنوية قياسية بقيمة 9.4 مليارات درهم بزيادة 10.2% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي وأرباحاً تشغيلية بقيمة 3.7 مليارات درهم بنمو 13.9% وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين «قبل الاستقطاعات» 5.2 مليارات درهم بنمو 9.9%.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «حققت «ديوا» أعلى نمو في الإيرادات ربع السنوية والأرباح التشغيلية والأرباح قبل الاستقطاعات، وصافي الأرباح في تاريخها، مع نمو قياسي في الأرباح قبل الاستقطاعات بنحو 9.9%، وحققنا في هذا الفصل أرقاماً قياسية، تشمل ارتفاع إنتاج الكهرباء 8.8%، ووصول القدرة الإنتاجية الإجمالية من الكهرباء إلى 15.1 جيجاوات، تشكل الطاقة المتجددة 17 % منها».

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