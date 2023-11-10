حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع "بي بي سي" بثت مساء الجمعة "إسرائيل على وقف" القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.

وقال ماكرون "نحن نشاطر (إسرائيل) وجعها. ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب" لكن "لا يوجد أي مبرر" للقصف الذي يقتل مدنيين في غزة، ذاكرا "الأطفال والنساء والمسنين".

وكان قد تعهد زعماء الدول المشاركة في المؤتمر الإنساني حول غزة من باريس الخميس بتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو إلى القطاع، في ظل دعوات إلى "وقف إطلاق النار". ومن المفترض أن يُستخدم جزء كبير من هذه المساعدات لتلبية حاجات الأمم المتحدة لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية، والتي تقدر بنحو 1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023.

وقال ماكرون أمام ممثلي خمسين بلدا ومنظمة إنسانية "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. وينبغي من أجل ذلك إقرار هدنة إنسانية سريعا جدا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار". وأضاف "يجب أن يصبح ذلك ممكنا".

اقرأ أيضاً:

إسرائيل: 100 ألف فلسطيني نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال يومين

استجابة للوضع في غزة.. قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض اليوم

عباس : السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دوراً في إدارة غزة ضمن حل شامل

أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية.. 1000 مسؤول

يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

منظمة الصحة العالمية : النظام الصحي في غزة بات منهكاً تماماً ونصف مستشفيات القطاع أصبحت خارج الخدمة

إسرائيل تخفض حصيلة القتلى جراء هجوم حماس إلى 1200 شخص

ما هي رواية الجيش الإسرائيلي حول قصف مستشفى الشفاء بغزة؟

الصليب الأحمر يحذر : النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة

اليابان تتعهد بأن تأخذ زمام المبادرة في التصدي لأزمة غزة

ماكرون يدعو إسرائيل لوقف القصف على المدنيين في غزة





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز