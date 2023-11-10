اليابان تتعهد بأن تأخذ زمام المبادرة في التصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة



قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا يوم الجمعة إن اليابان "ستأخذ زمام المبادرة" في الجهود العالمية لعلاج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وسط الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقالت كاميكاوا في مقابلة مع وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن اليابان ستتواصل بشكل استباقي مع الدول المعنية من أجل تحقيق "حل الدولتين" لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل لحل صراعهما الطويل الأمد.

وأكدت أن اليابان يمكنها إجراء حوار مع إسرائيل وفلسطين ودول الشرق الأوسط، مضيفة: "سنهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والمساعدة في تخفيف التصعيد على المدى القصير، والتواصل معهم لتحقيق حل الدولتين على المدى الطويل".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، دعت كاميكاوا ونظراؤها من مجموعة السبع إلى "هدن إنسانية" لتمكين المدنيين في قطاع غزة من الفرار وتسهيل تقديم المساعدات إلى القطاع.

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