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تعذر خروج برازيليين من غزة يؤجج توتراً مع إسرائيل

11/10/2023 7:24:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن آمال مجموعة من 34 برازيليا عالقين في غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي تبددت مجددا في المغادرة الجمعة في ظل إغلاق المعبر الحدودي مع مصر.

ويقول مسؤولون برازيليون إنهم منزعجون من الوتيرة البطيئة لخروج البرازيليين ويعتقدون أن إسرائيل تتلكأ في إخراجهم.

وكان أفراد المجموعة يعتقدون أنهم سيغادرون الجمعة وخرجوا من المكان الذين كانوا يحتمون به في غزة إلى الحدود، إلا أنهم اضطروا للعودة أدراجهم بعدما علموا أن المعبر لن يُفتح.

وقال الوزير للصحفيين "البرازيليون على القائمة منذ يوم الأربعاء، لكن لم يتم تأكيد مغادرتهم... الوضع في غزة لا يسمح لي بالقول، في الوقت الراهن، متى سيغادرون."

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