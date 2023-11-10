تعذر خروج برازيليين من غزة يؤجج توتراً مع إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن آمال مجموعة من 34 برازيليا عالقين في غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي تبددت مجددا في المغادرة الجمعة في ظل إغلاق المعبر الحدودي مع مصر.
ويقول مسؤولون برازيليون إنهم منزعجون من الوتيرة البطيئة لخروج البرازيليين ويعتقدون أن إسرائيل تتلكأ في إخراجهم.
وكان أفراد المجموعة يعتقدون أنهم سيغادرون الجمعة وخرجوا من المكان الذين كانوا يحتمون به في غزة إلى الحدود، إلا أنهم اضطروا للعودة أدراجهم بعدما علموا أن المعبر لن يُفتح.
وقال الوزير للصحفيين "البرازيليون على القائمة منذ يوم الأربعاء، لكن لم يتم تأكيد مغادرتهم... الوضع في غزة لا يسمح لي بالقول، في الوقت الراهن، متى سيغادرون."
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