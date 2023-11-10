Saturday, 11 November 2023 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية.. 1000 مسؤول يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

11/10/2023 7:24:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت نسخة من خطاب اطلعت عليها رويترز أن أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعوا على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة
(حماس).

والخطاب هو أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية عن دعم بايدن الراسخ لإسرائيل في ردها على هجمات حماس في السابع من أكتوبر التي أودت بحياة 1400 إسرائيلي .

ورفضت واشنطن دعوات من زعماء عرب وفلسطينيين وقادة آخرين لكي توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة ، وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم أسفر عن مقتل 11 ألف فلسطيني من بينهم 4500 طفل.

وورد في الخطاب "نشعر بالقلق والإحباط إزاء الانتهاكات الكثيرة للقانون الدولي، وهي قوانين تهدف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات ودور العبادة".

وأضاف الخطاب "نعتقد أنه لا يمكن تفادي المزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح إلا إذا دعت حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وحصد الخطاب المنشور في الثاني من نوفمبر حتى الآن 1029 توقيعا من موظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأسماء الموقِّعين محجوبة، لكن يظهر أنه موقَّع من مسؤولين في كثير من مكاتب الوكالة في واشنطن، بالإضافة إلى مسؤولين منتشرين في أنحاء العالم.

وقالت جيسيكا جيننجز المتحدثة باسم الوكالة في رد عبر البريد الإلكتروني "نقدّر الحوار المستمر مع موظفينا وشركائنا ونواصل الترحيب بمشاركة آراء فريقنا مع القيادة".

ونشر أكثر من 500 شخص عملوا في حملة بايدن الانتخابية في 2020 الخميس خطابا اطلعت عليه رويترز يدعو الرئيس إلى مساندة وقف فوري لإطلاق النار، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مجموعة من موظفي الكونغرس نظمت وقفة صامتة يوم الأربعاء في مبنى الكونغرس (الكابيتول) للمطالبة بوقف إطلاق النار.

اقرأ أيضاً:

إسرائيل: 100 ألف فلسطيني نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال يومين

استجابة للوضع في غزة.. قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض اليوم

عباس : السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دوراً في إدارة غزة ضمن حل شامل

أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية.. 1000 مسؤول
يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

منظمة الصحة العالمية : النظام الصحي في غزة بات منهكاً تماماً ونصف مستشفيات القطاع أصبحت خارج الخدمة

إسرائيل تخفض حصيلة القتلى جراء هجوم حماس إلى 1200 شخص

ما هي رواية الجيش الإسرائيلي حول قصف مستشفى الشفاء بغزة؟

الصليب الأحمر يحذر : النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة

اليابان تتعهد بأن تأخذ زمام المبادرة في التصدي لأزمة غزة

ماكرون يدعو إسرائيل لوقف القصف على المدنيين في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN10112023000110011019ID1107409846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث