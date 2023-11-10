Saturday, 11 November 2023 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق العمل: رصد ٣٦٣٤ مخالفة لعمال أجانب حتى منتصف أكتوبر

11/10/2023 7:20:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حرصها‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬قانونية‭ ‬تضمن‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬العمل‭ ‬‎بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ويعزز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬وبحسب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الهيئة،‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬صدرت‭ ‬بشأنهم‭ ‬تصاريح‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬563 , 723‭ ‬عاملاً‭ ‬أجنبياً‭ ‬نظامياً‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الحالي‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭.‬

وأشارت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬بالرقابة‭ ‬اللاحقة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ترحيل‭ ‬3891‭ ‬عاملاً‭ ‬أجنبياً‭ ‬مخالفاً‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬وحتى‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭.‬

وحول‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬لأعوام‭ ‬2023‭-‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬محور‭ ‬الرقابة‭ ‬والتنظيم،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬أثناء‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الطلبات‭ ‬المقدمة‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بالرقابة‭ ‬اللاحقة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مفتشيها‭ ‬وزيارتهم‭ ‬لأماكن‭ ‬العمل‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬الأجانب‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفات‭.‬

كما‭ ‬لفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬بهدف‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬ورصد‭ ‬المخالفات‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬اختصاصه‭ ‬ووفقاً‭ ‬لصلاحياته‭ ‬وما‭ ‬فوضه‭ ‬به‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬الترحيل‭ ‬وفق‭ ‬الآليات‭ ‬القانونية‭ ‬المتبعة،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الرقابة‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وتوفير‭ ‬سوق‭ ‬عمل‭ ‬منظم‭ ‬بدرجة‭ ‬عالية‭ ‬لتأمين‭ ‬الحماية‭ ‬للمجتمع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ظواهر‭ ‬سلبية‭ ‬ومنع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭.‬

ونوّهت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بحرصها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬كامل‭ ‬صلاحياتها‭ ‬الممنوحة‭ ‬لها‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬يتم‭ ‬تحديثها‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬لتواكب‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بعدد‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوجود‭ ‬عمالة‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬وحتى‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م،‭ ‬بينت‭ ‬الهيئة‭ ‬بأنها‭ ‬بلغت‭ ‬2076‭ ‬مخالفة‭ ‬لأصحاب‭ ‬عمل،‭ ‬و3634‭ ‬مخالفة‭ ‬لعمال‭ ‬أجانب،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬المحالة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬1900‭ ‬مخالفة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN10112023000055011008ID1107409840

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث