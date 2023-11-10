سوق العمل: رصد ٣٦٣٤ مخالفة لعمال أجانب حتى منتصف أكتوبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬وبحسب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الهيئة،‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬صدرت‭ ‬بشأنهم‭ ‬تصاريح‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬563 , 723‭ ‬عاملاً‭ ‬أجنبياً‭ ‬نظامياً‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الحالي‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭.‬

وأشارت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬بالرقابة‭ ‬اللاحقة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ترحيل‭ ‬3891‭ ‬عاملاً‭ ‬أجنبياً‭ ‬مخالفاً‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬وحتى‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭.‬

وحول‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬لأعوام‭ ‬2023‭-‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬محور‭ ‬الرقابة‭ ‬والتنظيم،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬أثناء‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الطلبات‭ ‬المقدمة‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بالرقابة‭ ‬اللاحقة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مفتشيها‭ ‬وزيارتهم‭ ‬لأماكن‭ ‬العمل‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬الأجانب‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفات‭.‬

كما‭ ‬لفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬بهدف‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬ورصد‭ ‬المخالفات‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬اختصاصه‭ ‬ووفقاً‭ ‬لصلاحياته‭ ‬وما‭ ‬فوضه‭ ‬به‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬الترحيل‭ ‬وفق‭ ‬الآليات‭ ‬القانونية‭ ‬المتبعة،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الرقابة‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وتوفير‭ ‬سوق‭ ‬عمل‭ ‬منظم‭ ‬بدرجة‭ ‬عالية‭ ‬لتأمين‭ ‬الحماية‭ ‬للمجتمع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ظواهر‭ ‬سلبية‭ ‬ومنع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭.‬

ونوّهت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بحرصها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬كامل‭ ‬صلاحياتها‭ ‬الممنوحة‭ ‬لها‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬يتم‭ ‬تحديثها‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬لتواكب‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بعدد‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوجود‭ ‬عمالة‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬وحتى‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م،‭ ‬بينت‭ ‬الهيئة‭ ‬بأنها‭ ‬بلغت‭ ‬2076‭ ‬مخالفة‭ ‬لأصحاب‭ ‬عمل،‭ ‬و3634‭ ‬مخالفة‭ ‬لعمال‭ ‬أجانب،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬المحالة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬1900‭ ‬مخالفة‭.‬

كلمات دالة