Saturday, 11 November 2023 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر وقطر تؤكدان ((استمرار التشاور)) لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

11/10/2023 7:20:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أمس‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التشاور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الراهن‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬التشاور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬الراهن‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين‭ ‬وحقناً‭ ‬لدماء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‮»‬‭. ‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬مناقشة‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬إقليمية،‭ ‬تدفع‭ ‬بالمنطقة‭ ‬في‭ ‬اتجاهات‭ ‬خطيرة‭ ‬وغير‭ ‬محسوبة‮»‬‭.‬

ويلعب‭ ‬البلدان‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬توصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني،‭ ‬اضطر‭ ‬نصفهم‭ ‬تقريبًا‭ ‬للنزوح‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬والتوغل‭ ‬البري‭. ‬

في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬وصلت‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الرعايا‭ ‬الأجانب‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬الجنسيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭.‬

وتم‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وفيما‭ ‬ترفض‭ ‬إسرائيل‭ ‬أي‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس،‭ ‬أجرى‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ (‬سي‭ ‬آي‭ ‬إيه‭) ‬وليام‭ ‬بيرنز‭ ‬ومدير‭ ‬الموساد‭ ‬ديفيد‭ ‬بارنياع‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬قطريين‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إنساني‮»‬‭ ‬للحرب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬الزيارة‭ ‬الخميس‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬وقف‭ ‬إنساني‭ ‬محتمل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن‭ ‬وإدخال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحادثات‭ ‬كانت‭ ‬تتقدم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬نحو‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬مفاوضات‭ ‬تجري‭ ‬حول‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إنساني‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‮»‬‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬12‭ ‬رهينة‭ ‬‮«‬نصفهم‭ ‬أمريكيون‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬النائب‭ ‬البرلماني‭ ‬مصطفى‭ ‬بكري‭ ‬كتب‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬أن‭ ‬لقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬وأمير‭ ‬قطر‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬‮«‬قضية‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وبحث‭ ‬تطورات‭ ‬وتفاصيل‭ ‬صفقة‭ ‬إطلاق‭ ‬الرهائن‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬بكري‭ ‬أن‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬المصري‭ ‬والقطري‭ ‬ستجري‭ ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬اللقاء‭ ‬الثلاثي‭ ‬القطري‭ ‬ ‭ ‬الأمريكي‭ ‬ ‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬واللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬بين‭ ‬الوزير‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬المصرية‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‮»‬‭.‬

MENAFN10112023000055011008ID1107409839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث