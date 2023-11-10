مصر وقطر تؤكدان ((استمرار التشاور)) لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة – الوكالات: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القاهرة أمس واتفقا على استمرار التشاور من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الراهن على قطاع غزة.
وأفاد بيان من الرئاسة المصرية عن «استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة».
وشهد اللقاء بين الجانبين، بحسب البيان، مناقشة «التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة».
ويلعب البلدان دورا رئيسيا في محاولة تحسين ظروف توصيل المساعدات إلى قطاع غزة حيث يعيش 2 , 4 مليون فلسطيني، اضطر نصفهم تقريبًا للنزوح بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل والتوغل البري.
في الأول من نوفمبر وصلت الدفعة الأولى من الرعايا الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي.
وتم فتح المعبر بعد اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وفيما ترفض إسرائيل أي وقف لإطلاق نار من دون الإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس، أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنياع محادثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين بشأن «وقف إنساني» للحرب، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على الزيارة الخميس.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنه جرى خلال الاجتماع «العمل على تفاصيل وقف إنساني محتمل من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح رهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة» مضيفا أن «المحادثات كانت تتقدم بشكل جيد في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى اتفاق».
وكان مصدر مقرب من حركة حماس في غزة أكد أن مفاوضات تجري حول «وقف إنساني لثلاثة أيام» مقابل إطلاق سراح 12 رهينة «نصفهم أمريكيون».
وكان النائب البرلماني مصطفى بكري كتب أمس عبر حسابه على موقع إكس أن لقاء الرئيس المصري وأمير قطر سيركز على «قضية وقف إطلاق النار وبحث تطورات وتفاصيل صفقة إطلاق الرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وتابع بكري أن المباحثات بين الجانبين المصري والقطري ستجري «في ضوء اللقاء الثلاثي القطري – الأمريكي – الإسرائيلي الذي عقد في الدوحة، واللقاء الذي جرى بين الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية مع وفد حركة حماس».
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