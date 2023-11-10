مصر وقطر تؤكدان ((استمرار التشاور)) لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أمس‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التشاور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الراهن‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬التشاور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬الراهن‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين‭ ‬وحقناً‭ ‬لدماء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‮»‬‭. ‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬مناقشة‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬إقليمية،‭ ‬تدفع‭ ‬بالمنطقة‭ ‬في‭ ‬اتجاهات‭ ‬خطيرة‭ ‬وغير‭ ‬محسوبة‮»‬‭.‬

ويلعب‭ ‬البلدان‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬توصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني،‭ ‬اضطر‭ ‬نصفهم‭ ‬تقريبًا‭ ‬للنزوح‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬والتوغل‭ ‬البري‭. ‬

في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬وصلت‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الرعايا‭ ‬الأجانب‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬الجنسيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭.‬

وتم‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وفيما‭ ‬ترفض‭ ‬إسرائيل‭ ‬أي‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس،‭ ‬أجرى‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ (‬سي‭ ‬آي‭ ‬إيه‭) ‬وليام‭ ‬بيرنز‭ ‬ومدير‭ ‬الموساد‭ ‬ديفيد‭ ‬بارنياع‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬قطريين‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إنساني‮»‬‭ ‬للحرب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬الزيارة‭ ‬الخميس‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬وقف‭ ‬إنساني‭ ‬محتمل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن‭ ‬وإدخال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحادثات‭ ‬كانت‭ ‬تتقدم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬نحو‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬مفاوضات‭ ‬تجري‭ ‬حول‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إنساني‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‮»‬‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬12‭ ‬رهينة‭ ‬‮«‬نصفهم‭ ‬أمريكيون‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬النائب‭ ‬البرلماني‭ ‬مصطفى‭ ‬بكري‭ ‬كتب‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬أن‭ ‬لقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬وأمير‭ ‬قطر‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬‮«‬قضية‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وبحث‭ ‬تطورات‭ ‬وتفاصيل‭ ‬صفقة‭ ‬إطلاق‭ ‬الرهائن‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬بكري‭ ‬أن‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬المصري‭ ‬والقطري‭ ‬ستجري‭ ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬اللقاء‭ ‬الثلاثي‭ ‬القطري‭ ‬ – ‭ ‬الأمريكي‭ ‬ – ‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬واللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬بين‭ ‬الوزير‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬المصرية‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‮»‬‭.‬