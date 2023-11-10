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آلاف الأردنيين يتظاهرون في عمان وعـدد مـن المحـافـظات دعـمـا للفلسطينيين

11/10/2023 7:20:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المحافظات‭ ‬دعما‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تقصفه‭ ‬إسرائيل‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬الدامي‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭. ‬وانطلقت‭ ‬تظاهرة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المسجد‭ ‬الحسيني‭ ‬الكبير‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواجد‭ ‬أمني‭ ‬كثيف،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحافيون‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقالت‭ ‬رولا‭ ‬الحروب‭ ‬وهي‭ ‬عضو‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المظاهرة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬العرب‭ ‬ثلاثة‭ ‬مطالب‭: ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬فورا‭ ‬وفتح‭ ‬المعابر‭ ‬وإرسال‭ ‬قافلة‭ ‬إغاثة‭ ‬عربية‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬دولة‭ ‬وأن‭ ‬تأخذ‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬قرارا‭ ‬بأن‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ليست‭ ‬تنظيمات‭ ‬إرهابية‭ ‬وإنما‭ ‬حركات‭ ‬تحرر‭ ‬وطنية‮»‬‭.

وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬الألفي‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬الشرطة،‭ ‬‮«‬يا‭ ‬مقاوم‭ ‬يا‭ ‬حبيب‭ ‬اضرب‭ ‬اقصف‭ ‬تل‭ ‬ابيب‮»‬‭ ‬و«أمريكا‭ ‬هي‭ ‬هي،‭ ‬أمريكا‭ ‬راس‭ ‬الحية‮»‬‭ ‬و«التطبيع‭ ‬خيانة،‭ ‬وادي‭ ‬عربة‭ ‬خيانة،‭ ‬السفارة‭ ‬خيانة‮»‬‭ ‬و«شعب‭ ‬الاردن‭ ‬يا‭ ‬جبار‭ ‬وادي‭ ‬عربة‭ ‬اكبر‭ ‬عار‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬الأردن‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عام‭ ‬1994‭. ‬

ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أعلاما‭ ‬أردنية‭ ‬وفلسطينية‭ ‬ولافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬بالإنجليزية‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬و«أنقذوا‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبل‭ ‬الزهور‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬عمان‭ ‬للتنديد‭ ‬باستمرار‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذي‭ ‬قدر‭ ‬عددهم‭ ‬بثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬الشرطة،‭ ‬اعلامًا‭ ‬أردنية‭ ‬وفلسطينية‭ ‬ولافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬رمز‭ ‬العزة‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬العدوان‮»‬‭ ‬و«إغلاق‭ ‬سفارة‭ ‬الاحتلال‭ ‬وطرد‭ ‬السفير‭ ‬وإلغاء‭ ‬اتفاقية‭ ‬وادي‭ ‬عربة‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬إربد‭ (‬شمال‭) ‬ومعان‭ ‬والكرك‭ ‬والطفيلة‭ (‬جنوب‭) ‬والزرقاء‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭). ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يشهد‭ ‬الأردن‭ ‬وبشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭ ‬تظاهرات‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإلغاء‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وإغلاق‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬عمان‭. ‬

واستدعى‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬سفيره‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬منددا‭ ‬بـ«الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستعرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تقتل‭ ‬الأبرياء‭ ‬وتسبب‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أعلم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعدم‭ ‬إعادة‭ ‬سفيرها‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬غادر‭ ‬المملكة‭. ‬

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