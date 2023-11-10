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القمة السعودية الإفريقية تؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

11/10/2023 7:20:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬العربية‭ ‬نت‭): ‬شددت‭ ‬القمة‭ ‬السعودية‭ ‬الإفريقية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬أكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬تمكين‭ ‬المنظمات‭ ‬الأممية‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

كذلك‭ ‬أكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لإيقاف‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬انتهاكا‭ ‬صارخاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬السماح‭ ‬بتمكين‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬الإنسانية‭ ‬للقيام‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منظمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬خاصةً‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬ودعم‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وأشار‭ ‬البيان،‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬ويحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬الرياض‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬السبب‭ ‬الحقيقي‭ ‬للنزاع‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬وأهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬شاملة‭ ‬وعادلة‭ ‬للنزاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي؛‭ ‬وفقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬القادة‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية،‭ ‬وحسن‭ ‬الجوار‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.‬

وبحثوا‭ ‬أيضاً‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجهود،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬ويحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬واتخاذ‭ ‬كل‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لمنع‭ ‬وقوع‭ ‬الجرائم‭ ‬الإرهابية‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬دولهم‭.‬

كذلك‭ ‬أكد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬السعودية‭ ‬الأفريقية‭ ‬منعطف‭ ‬تاريخي‭ ‬بمسار‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬بالمجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والأمنية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تؤكد‭ ‬دور‭ ‬دول‭ ‬إفريقيا‭ ‬ودعم‭ ‬انضمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لمجموعة‭ ‬الـ‭ ‬20‭.‬

وتحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬شراكة‭ ‬مثمرة‮»‬،‭ ‬استضافت‭ ‬الرياض‭ ‬أمس‭ ‬القمة‭ ‬السعودية‭ - ‬الأفريقية‭ ‬الأولى،‭ ‬لتؤسس‭ ‬لتعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والثقافية‭ ‬والسياحية‭.‬

وحضر‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬وزعماء‭ ‬إفريقيا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬علاقات‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭.‬

وفي‭ ‬افتتاح‭ ‬القمة،‭ ‬دعا‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬ندين‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬اعتداء‭ ‬عسكري‭ ‬واستهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬واستمرار‭ ‬انتهاكات‭ ‬سلطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والإنساني‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الإنمائية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تدشين‭ ‬مشروعات‭ ‬وبرامج‭ ‬إنمائية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬القارة‭ ‬بقيمة‭ ‬تتجاوز‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬القمة،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬اعتماد‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬الرياض‭ ‬خريطة‭ ‬الطريق‭ ‬للعلاقات‭ ‬السعودية‭ ‬ ‭ ‬الإفريقية‮»‬‭.‬

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