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أوساكا تعود إلى منافسات التنس في دورة بريزبين

11/10/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سيدني‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬ستعود‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا،‭ ‬حاملة‭ ‬لقب‭ ‬أربع‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى،‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭ (‬500‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬منظمون‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬وتُعدّ‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تحضيرية‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬أوساكا‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬و2021،‭ ‬منتصف‭ ‬يناير‭.‬

وكانت‭ ‬أوساكا‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬أشارت‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ابتعادها‭ ‬عن‭ ‬المنافسات‭ ‬‮«‬أوقد‭ ‬حقاً‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬داخلي‭.‬

وأنجبت‭ ‬النجمة‭ ‬اليابانية‭ ‬ابنتها‭ ‬شاي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬ولم‭ ‬تلعب‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬حين‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو،‭ ‬حيث‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬مباراتها‭ ‬في‭ ‬ضد‭ ‬البرازيلية‭ ‬بياتريز‭ ‬حداد‭ ‬مايا‭ ‬بسبب‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬البطن‭.‬

قالت‭ ‬أوساكا‭ ‬التي‭ ‬تتوقع‭ ‬عودة‭ ‬كاملة‭ ‬إلى‭ ‬دورات‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬‮«‬أحببت‭ ‬دوماً‭ ‬اطلاق‭ ‬موسمي‭ ‬في‭ ‬بريزبين‭ ‬وأتوق‭ ‬للعودة”‭.‬

وبعدما‭ ‬تصدّرت‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬تراجعت‭ ‬أوساكا،‭ ‬الفائزة‭ ‬بلقب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2020‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لقبيها‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬حتى‭ ‬المركز‭ ‬603‭ ‬لابتعادها‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭.‬

وكانت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬الرياضية‭ ‬الأعلى‭ ‬أجراً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وفق‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬‭ ‬وبلغت‭ ‬عائداتها‭ ‬51‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

ولم‭ ‬ينعكس‭ ‬نجاحها‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬فعانت‭ ‬من‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وانسحبت‭ ‬من‭ ‬ويمبلدون‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬أخيل‭ ‬وخرجت‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭.‬

وغابت‭ ‬أوساكا‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬المنافسات‭ ‬خلال‭ ‬2021‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭ ‬ومعاناتها‭ ‬مع‭ ‬الضغط‭ ‬الإعلامي‭.‬

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