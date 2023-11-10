جيمس يفتتح متحفه في مسقط رأسه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يفتتح‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس،‭ ‬الفائز‭ ‬بدوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬متحفه‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬في‭ ‬أكرون،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤسسة‭ ‬عائلة‭ ‬جيمس‭ ‬الخميس‭.‬

ويصف‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬‮«‬الملعب‭ ‬البيتي‭ ‬لليبرون‭ ‬جيمس‮»‬‭ ‬بالمشوار‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬وإرث‭ ‬الفتى‭ ‬من‭ ‬أكرون‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬موهبة‭ ‬شابة‭ ‬وأصبح‭ ‬نجمًا‭ ‬عالميًا‭ ‬متوّجًا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭.‬

سيحتوي‭ ‬المتحف‭ ‬على‭ ‬‮«‬تجربة‭ ‬سرد‭ ‬قصص‭ ‬متعددة‭ ‬الوسائط‭ ‬تقدّم‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬ليبرون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عناصر‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬طوال‭ ‬رحلته‭ ‬من‭ ‬أكرون‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬والألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬والعمل‭ ‬الخيري‭ ‬وأكثر‮»‬‭.‬

وتظهر‭ ‬الصور‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬التلفاز‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬جيمس،‭ ‬ومجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والتذكارات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أيامه‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭.‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬كان‭ ‬حلمي‭ ‬دائمًا‭ ‬أن‭ ‬أضع‭ ‬أكرون‭ ‬على‭ ‬الخريطة،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسي‭ ‬يتيح‭ ‬لي‭ ‬مشاركة‭ ‬رحلتي‭ ‬مع‭ ‬معجبي‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬اختياره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬درافت‭ ‬لعام‭ ‬2003،‭ ‬قاد‭ ‬جيمس‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬الى‭ ‬النهائي‭ ‬للمرّة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬وفاز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2010،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينتقل‭ ‬الى‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬مما‭ ‬أشعل‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬لدى‭ ‬جماهير‭ ‬كافالييرز،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بعضهم‭ ‬بإحراق‭ ‬قمصان‭ ‬جيمس‭.‬

وفاز‭ ‬جيمس‭ ‬بعدها‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬مرتين‭ ‬وبجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬مرتين‭ ‬اضافيتين‭ ‬في‭ ‬اربعة‭ ‬مواسم‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬هيت،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬عاد‭ ‬الى‭ ‬كافالييرز‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬وقاده‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬الى‭ ‬لقبه‭ ‬الاول،‭ ‬بعد‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬مانحاً‭ ‬مدينة‭ ‬كليفلاند‭ ‬أول‭ ‬ألقابها‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬الرياضات‭ ‬الكبرى‭ ‬منذ‭ ‬1964‭.‬

غادر‭ ‬جيمس‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬لينضمّ‭ ‬الى‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬وقاده‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وفي‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬تجاوز‭ ‬جيمس‭ ‬نظيره‭ ‬كريم‭ ‬عبدالجبار‭ ‬ليصبح‭ ‬الهدّاف‭ ‬التاريخي‭ ‬للدوري‭.‬



