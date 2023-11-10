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ثلاثية بنزيمة تعيد الاتحاد لطريق الانتصارات

11/10/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬الرياض‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬قاد‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭
‬بنزيمة‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أبها‭ ‬4‭/‬2،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭
‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.

ورفع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬الغائبة‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬أبها‭ ‬عند‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.

وتقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بنزيمة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء،‮
‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬أبها‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كارل‭ ‬توكو‭ ‬إيكامبي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬51‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬بثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬سجل‭ ‬إيجور‭ ‬كورنادو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للاتحاد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتألق‭ ‬بنزيمة‭ ‬ويسجل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬67‭ ‬و69‭. ‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭ ‬سجل‭ ‬فهد‭ ‬الجميعة‭ ‬هدف‭ ‬أبها‭ ‬الثاني‭. ‬

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