ثلاثية بنزيمة تعيد الاتحاد لطريق الانتصارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض (د ب أ) - قاد النجم الفرنسي كريم
بنزيمة فريق الاتحاد للفوز على ضيفه أبها 4/2، اليوم الجمعة، ضمن
منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
ورفع الاتحاد، الذي استعاد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر ثلاث جولات، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
وتقدم الاتحاد عن طريق بنزيمة في الدقيقة 38 من ضربة جزاء،
قبل أن يدرك أبها التعادل عن طريق كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 51. وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل إيجور كورنادو الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يتألق بنزيمة ويسجل هدفين في الدقيقتين 67 و69.
وفي الدقيقة 85 سجل فهد الجميعة هدف أبها الثاني.
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