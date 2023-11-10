الهلال يعزز صدارته بفوز متأخر على التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عزز‭ ‬الهلال‭ ‬صدارته‭ ‬للدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوز‭ ‬متأخر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬التعاون‭ ‬2‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الدولي‭ ‬بالرياض،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭. ‬

وانتظر‭ ‬الهلال‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش،‭ ‬وضاعف‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬بفضل‭ ‬محمد‭ ‬كنو‭. ‬

ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬فوزا‭ ‬وتعادلين،‭ ‬مبتعدا‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬وصيفه‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬ويقبع‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭. ‬

واندفع‭ ‬الهلال‭ ‬للهجوم‭ ‬وكاد‭ ‬يفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭ ‬عندما‭ ‬لعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬فيليبي‭ ‬كرة‭ ‬ابعدها‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬المرمى‭. ‬

وصوّب‭ ‬محمد‭ ‬كنو‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬مايلسون‭ ‬وحولها‭ ‬لركنية‭ (‬9‭)‬،‭ ‬وناب‭ ‬القائم‭ ‬عن‭ ‬حارس‭ ‬التعاون‭ ‬عندما‭ ‬تصدى‭ ‬لكرة‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬ويصوبها‭ ‬كنو‭ ‬قوية‭ ‬اعترض‭ ‬طريقها‭ ‬الدفاع‭ ‬وانهى‭ ‬خطورتها‭ (‬18‭). ‬

ومن‭ ‬هجمة‭ ‬سريعة‭ ‬كاد‭ ‬التعاون‭ ‬يدرك‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬تهيأت‭ ‬كرة‭ ‬أمام‭ ‬معاذ‭ ‬فقيهي‭ ‬لكنه‭ ‬سددها‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ (‬37‭). ‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬كان‭ ‬التعاون‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬سدد‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماتيوس‭ ‬كاسترو‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬طار‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬وحولها‭ ‬بأطراف‭ ‬أصابعه‭ ‬لركنية‭ (‬47‭). ‬

ولاحت‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭ ‬للتعاون‭ ‬للتسجيل‭ ‬لكن‭ ‬بنيران‭ ‬صديقة‭ ‬لولا‭ ‬يقظة‭ ‬بونو‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬لكرة‭ ‬كنو‭ ‬ببراعة‭ ‬وأنقذ‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ (‬53‭). ‬

وافتتح‭ ‬الهلال‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬تابعها‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬رأسية‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬مايلسون‭ (‬81‭). ‬وعزز‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬عندما‭ ‬صوب‭ ‬كنو‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬استقرت‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ (‬90+8‭).‬