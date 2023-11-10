الهلال يعزز صدارته بفوز متأخر على التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
(أ ف ب): عزز الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بفوز متأخر على ضيفه التعاون 2-0 أمس الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.
وانتظر الهلال حتى الدقيقة 81 من الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر الصربي الكسندر ميتروفيتش، وضاعف النتيجة في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع بفضل محمد كنو.
ورفع الهلال الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة رصيده في المركز الأول إلى 35 نقطة من 11 فوزا وتعادلين، مبتعدا بفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر الذي يحل ضيفاً على الوحدة السبت في ختام منافسات هذه المرحلة. ويقبع التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.
واندفع الهلال للهجوم وكاد يفتتح التسجيل بعد دقيقة من صافرة البداية عندما لعب البرازيلي مالكوم فيليبي كرة ابعدها الدفاع عن خط المرمى.
وصوّب محمد كنو كرة قوية تصدى لها الحارس البرازيلي مايلسون وحولها لركنية (9)، وناب القائم عن حارس التعاون عندما تصدى لكرة سالم الدوسري قبل أن تعود ويصوبها كنو قوية اعترض طريقها الدفاع وانهى خطورتها (18).
ومن هجمة سريعة كاد التعاون يدرك التعادل عندما تهيأت كرة أمام معاذ فقيهي لكنه سددها فوق العارضة (37).
وفي الشوط الثاني، كان التعاون قريباً من التسجيل عندما سدد البرازيلي ماتيوس كاسترو كرة قوية طار لها الحارس المغربي ياسين بونو وحولها بأطراف أصابعه لركنية (47).
ولاحت فرصة أخرى للتعاون للتسجيل لكن بنيران صديقة لولا يقظة بونو الذي تصدى لكرة كنو ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق (53).
وافتتح الهلال التسجيل من ركلة حرة تابعها ميتروفيتش رأسية على يسار مايلسون (81). وعزز تقدمه بهدف ثان عندما صوب كنو كرة قوية من ركلة حرة مباشرة استقرت على يمين الحارس (90+8).
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