Saturday, 11 November 2023 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال يعزز صدارته بفوز متأخر على التعاون

11/10/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عزز‭ ‬الهلال‭ ‬صدارته‭ ‬للدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوز‭ ‬متأخر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬التعاون‭ ‬2‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الدولي‭ ‬بالرياض،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭. ‬

وانتظر‭ ‬الهلال‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش،‭ ‬وضاعف‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬بفضل‭ ‬محمد‭ ‬كنو‭. ‬

ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬فوزا‭ ‬وتعادلين،‭ ‬مبتعدا‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬وصيفه‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬ويقبع‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭. ‬

واندفع‭ ‬الهلال‭ ‬للهجوم‭ ‬وكاد‭ ‬يفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭ ‬عندما‭ ‬لعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬فيليبي‭ ‬كرة‭ ‬ابعدها‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬المرمى‭. ‬

وصوّب‭ ‬محمد‭ ‬كنو‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬مايلسون‭ ‬وحولها‭ ‬لركنية‭ (‬9‭)‬،‭ ‬وناب‭ ‬القائم‭ ‬عن‭ ‬حارس‭ ‬التعاون‭ ‬عندما‭ ‬تصدى‭ ‬لكرة‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬ويصوبها‭ ‬كنو‭ ‬قوية‭ ‬اعترض‭ ‬طريقها‭ ‬الدفاع‭ ‬وانهى‭ ‬خطورتها‭ (‬18‭). ‬

ومن‭ ‬هجمة‭ ‬سريعة‭ ‬كاد‭ ‬التعاون‭ ‬يدرك‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬تهيأت‭ ‬كرة‭ ‬أمام‭ ‬معاذ‭ ‬فقيهي‭ ‬لكنه‭ ‬سددها‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ (‬37‭). ‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬كان‭ ‬التعاون‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬سدد‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماتيوس‭ ‬كاسترو‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬طار‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬وحولها‭ ‬بأطراف‭ ‬أصابعه‭ ‬لركنية‭ (‬47‭). ‬

ولاحت‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭ ‬للتعاون‭ ‬للتسجيل‭ ‬لكن‭ ‬بنيران‭ ‬صديقة‭ ‬لولا‭ ‬يقظة‭ ‬بونو‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬لكرة‭ ‬كنو‭ ‬ببراعة‭ ‬وأنقذ‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ (‬53‭). ‬

وافتتح‭ ‬الهلال‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬تابعها‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬رأسية‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬مايلسون‭ (‬81‭). ‬وعزز‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬عندما‭ ‬صوب‭ ‬كنو‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬استقرت‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ (‬90+8‭).‬

MENAFN10112023000055011008ID1107409833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث