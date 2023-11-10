فياريال يقيل مدربه باتشيتا بعد شهرين من تسلمه مهامه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أقال‭ ‬فياريال‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مدربه‭ ‬خوسيه‭ ‬روخو‭ ‬‮«‬باتشيتا‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تعاقده‭ ‬معه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬كيكي‭ ‬سيتيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تردي‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭.‬

وقال‭ ‬فياريال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يود‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬يشكره‭ (‬باتشيتا‭) ‬وجميع‭ ‬أفراد‭ ‬طاقمه‭ ‬التدريبي‭ ‬على‭ ‬عملهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬واحترافيتهم‭ ‬ودفئهم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬النادي”‭.‬

ويحتل‭ ‬فياريال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬ومثلها‭ ‬تعادلات‭ ‬وست‭ ‬هزائم‭.‬

واشرف‭ ‬باتشيتا‭ (‬55‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الغواصات‭ ‬الصفراء‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقدّم‭ ‬الفريق‭ ‬أداء‭ ‬ثابتا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬القصيرة‭. ‬

وينافس‭ ‬فياريال‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬مع‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬رين‭ ‬الفرنسي‭ ‬المتصدر،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭. ‬

وسيشرف‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬ميغيل‭ ‬أنخيل‭ ‬تينا‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الأحد‭ ‬ضد‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬رابع‭ ‬الدوري‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬اشارت‭ ‬تقارير‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مارسيلينو‭ ‬الذي‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬مهامه‭ ‬التدريبية‭ ‬مع‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬درّب‭ ‬فياريال‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2012‭ ‬و2016،‭ ‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬للفريق‭.‬