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الوحدة الإماراتي يقيل مدربه موسيماني

11/10/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقال‭ ‬نادي‭ ‬الوحدة‭ ‬الاماراتي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬مدربه‭ ‬الجنوب‭ ‬افريقي‭ ‬بيتسو‭ ‬موسيماني‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تردي‭ ‬النتائج‭ ‬والتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وأعلن‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيتسو‭ ‬موسيماني‭ ‬حول‭ ‬إنهاء‭ ‬التعاقد‭ ‬بينهما‭ ‬بالتراضي‮»‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنو‭ ‬بويتنفيغ‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الرديف‭ ‬المسؤولية‭ ‬خلفًا‭ ‬له‭.‬

وسبق‭ ‬لبويتنفيغ‭ ‬ان‭ ‬عُيّن‭ ‬مدربًا‭ ‬مؤقتًا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬الاسباني‭ ‬مانويل‭ ‬خيمينيس‭ ‬وقاده‭ ‬الى‭ ‬احراز‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬البطل‭.‬

واستلم‭ ‬موسيماني‭ (‬59‭ ‬عامًا‭) ‬قيادة‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬لكن‭ ‬تعرضه‭ ‬للخسارة‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬7‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وتراجعه‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬عجّل‭ ‬في‭ ‬رحيله‭. ‬وحقق‭ ‬موسيماني‭ ‬نجاحات‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬مواطنه‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬بنفس‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2021‭.‬

ورحل‭ ‬المدرب‭ ‬الجنوب‭ ‬افريقي‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬المصري‭ ‬لقيادة‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الاخير‭ ‬الى‭ ‬مصاف‭ ‬دوري‭ ‬الاضواء‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

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