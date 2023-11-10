الوحدة الإماراتي يقيل مدربه موسيماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبوظبي - (أ ف ب): أقال نادي الوحدة الاماراتي أمس الجمعة مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على خلفية تردي النتائج والتراجع الى المركز الخامس في الدوري.
وأعلن الوحدة في بيان «التوصل الى اتفاق مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء التعاقد بينهما بالتراضي»، على أن يتولى الهولندي أرنو بويتنفيغ مدرب الفريق الرديف المسؤولية خلفًا له.
وسبق لبويتنفيغ ان عُيّن مدربًا مؤقتًا في الموسم الماضي بعد إقالة الاسباني مانويل خيمينيس وقاده الى احراز المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي البطل.
واستلم موسيماني (59 عامًا) قيادة الوحدة في يونيو، لكن تعرضه للخسارة في 3 من أصل 7 مباريات خاضها في الدوري وتراجعه الى المركز الخامس برصيد 12 نقطة عجّل في رحيله. وحقق موسيماني نجاحات لافتة في مسيرته حيث قاد مواطنه ماميلودي صنداونز للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في 2016، ثم فاز بنفس المسابقة القارية مع الأهلي المصري عامي 2020 و2021.
ورحل المدرب الجنوب افريقي عن الفريق المصري لقيادة الأهلي السعودي في موسم 2022-2023، ونجح في إعادة الاخير الى مصاف دوري الاضواء بعد موسم واحد في الدرجة الأولى.
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