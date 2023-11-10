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بداية جيدة لأشبال الأطلس في إندونيسيا

11/10/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سورابايا‭ (‬إندونيسيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬بنما‭ ‬2‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬جيلورا‭-‬بونغ‭-‬تومو‮»‬‭ ‬في‭ ‬سورابايا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وبكر‭ ‬ممثل‭ ‬العرب‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬العالمي‭ ‬بالتسجيل‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬16‭ ‬بواسطة‭ ‬مدافع‭ ‬الجيش‭ ‬الملكي‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬شلاغمو،‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬اتحاد‭ ‬طنجة‭ ‬عبدالحميد‭ ‬معلي‭.‬

وفرض‭ ‬معلي‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بصناعته‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬أيضا‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬كرة‭ ‬الى‭ ‬مهاجم‭ ‬الفتح‭ ‬الرباطي‭ ‬أيمن‭ ‬إيناير‭ ‬تابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬من‭ ‬الضائع‭.‬

ويشارك‭ ‬‮«‬أشبال‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬بلوغهم‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬افريقيا‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬أنهوها‭ ‬وصفاء‭ ‬للسنغال‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬غمار‭ ‬العرس‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

وتصدر‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬سعيد‭ ‬شيبا‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إندونيسيا‭ ‬المضيفة‭ ‬والإكوادور‭ ‬اللتين‭ ‬تلتقيان‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للنهائيات‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ويخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل‭ ‬ضد‭ ‬الإكوادور،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭. ‬ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭. ‬وكانت‭ ‬البطولة‭ ‬مقرّرة‭ ‬أصلا‭ ‬في‭ ‬البيرو،‭ ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬قرّر‭ ‬سحب‭ ‬الاستضافة‭ ‬منها‭ ‬لفشلها‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستكمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬للاستضافة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدّد‭. ‬واختيرت‭ ‬اندونيسيا‭ ‬دولة‭ ‬بديلة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭. ‬وتحمل‭ ‬نيجيريا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ (‬5‭ ‬ألقاب‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية‭) ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ (‬4‭ ‬من‭ ‬6‭)‬،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬غانا‭ ‬والمكسيك‭ (‬2‭ ‬من‭ ‬4‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬السعودية‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬عربية‭ ‬عندما‭ ‬أحرزت‭ ‬لقب‭ ‬1989‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭.‬

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