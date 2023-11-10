بداية جيدة لأشبال الأطلس في إندونيسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
سورابايا (إندونيسيا) - (أ ف ب): حقق المنتخب المغربي تحت 17 عاماً بداية جيدة في نهائيات كأس العالم في إندونيسيا، بفوزه على بنما 2-0 أمس الجمعة على ملعب «جيلورا-بونغ-تومو» في سورابايا في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الأولى.
وبكر ممثل العرب الوحيد في العرس العالمي بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة 16 بواسطة مدافع الجيش الملكي سيف الدين شلاغمو، اثر تمريرة من لاعب وسط اتحاد طنجة عبدالحميد معلي.
وفرض معلي نفسه نجما للمباراة بصناعته الهدف الثاني أيضا عندما مرر كرة الى مهاجم الفتح الرباطي أيمن إيناير تابعها داخل المرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل من الضائع.
ويشارك «أشبال الأطلس» في النهائيات التي انطلقت عام 1985، للمرة الأولى في تاريخه بعد بلوغهم دور الاربعة في بطولة افريقيا التي اقيمت في الجزائر في مايو الماضي، عندما أنهوها وصفاء للسنغال التي تخوض غمار العرس العالمي للمرة الاولى في تاريخها.
وتصدر المغرب الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الدولي السابق سعيد شيبا المجموعة الاولى التي تضم إندونيسيا المضيفة والإكوادور اللتين تلتقيان لاحقا في المباراة الافتتاحية للنهائيات التي تستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.
ويخوض المنتخب المغربي مباراته الثانية يوم الإثنين المقبل ضد الإكوادور، قبل أن يلتقي إندونيسيا في الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الأول يوم الخميس المقبل. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة الى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي. وكانت البطولة مقرّرة أصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد. واختيرت اندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي. وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 ألقاب من اصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.
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