راتكليف يقترب من شراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتجه‭ ‬الملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف،‭ ‬إلى‭ ‬اتمام‭ ‬عملية‭ ‬شراء‭ ‬حصة‭ ‬أقلية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بحسب‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬شركة‭ ‬إينيوس‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬راتكليف‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭ ‬مقابل‭ ‬حصة‭ ‬توازي‭ ‬حوالي‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬العريق،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توليه‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

ورغم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬محدد‭ ‬لإتمام‭ ‬الصفقة،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬شبكة‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وكانت‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬غالبية‭ ‬أسهم‭ ‬النادي‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬إنّها‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بدلاء‭ ‬استراتيجيين‮»‬‭ ‬لمساعدة‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬التطوّر،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬إمكانية‭ ‬بيع‭ ‬النادي‭.‬

وقدّم‭ ‬المصرفي‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬جبر‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬وراتكليف‭ ‬عرضين‭ ‬بحدود‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬جاء‭ ‬دون‭ ‬سقف‭ ‬توقعات‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭.‬