راتكليف يقترب من شراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): يتجه الملياردير البريطاني جيم راتكليف، إلى اتمام عملية شراء حصة أقلية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ذكرت تقارير صحفية أمس الجمعة.
ومن المتوقع أن تدفع شركة إينيوس التي يملكها راتكليف 1.5 مليار دولار أميركي مقابل حصة توازي حوالي 25 في المئة من النادي العريق، إضافة إلى توليه جزءا مهما من إدارة عمليات كرة القدم في النادي.
ورغم عدم وجود جدول زمني محدد لإتمام الصفقة، إلا أنّ شبكة بي بي سي قالت إن ذلك قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وكانت عائلة غلايزر التي تملك غالبية أسهم النادي قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إنّها تبحث عن «بدلاء استراتيجيين» لمساعدة النادي على التطوّر، ومن ضمنها إمكانية بيع النادي.
وقدّم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني وراتكليف عرضين بحدود 5 مليارات دولار، إلا أنّ ذلك جاء دون سقف توقعات عائلة غلايزر.
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