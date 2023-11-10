كيميش في تشكيلة ألمانيا لوديّتي تركيا والنمسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استدعى‭ ‬المدرب‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميش‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬أمام‭ ‬تركيا‭ ‬والنمسا،‭ ‬استعداداً‭ ‬لكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬صيف‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وكان‭ ‬كيميش‭ ‬سافر‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬وديتين‭ ‬أمام‭ ‬المنتخبين‭ ‬الأمريكي‭ ‬والمكسيكي‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنه‭ ‬شعر‭ ‬بتوّعك‭ ‬ولم‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭.‬

ويعود‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬أيضاً‭ ‬سيرج‭ ‬غنابري‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬ذراعه‭. ‬وشارك‭ ‬غنابري‭ ‬بديلاً‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭.‬

واستدعى‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬وهو‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لبايرن‭ ‬الذي‭ ‬تسلم‭ ‬مهمة‭ ‬قيادة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬خلفاً‭ ‬للمُقال‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬لاعبَين‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهما‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب،‭ ‬هما‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬لايبزيغ‭ ‬يانيس‭ ‬بلاسفيش‭ ‬ومهاجم‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬مارفن‭ ‬داكش،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تجربة‭ ‬الخيارات‭ ‬قبيل‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حارساً‭ ‬لمرمى‭ ‬ألمانيا‭ ‬عندما‭ ‬ظفرت‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2014،‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬جاءت‭ ‬‮«‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬جداً‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬يسعى‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬لياقته‭ ‬الكاملة‭ ‬إثر‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

كما‭ ‬يغيب‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬بايرن‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة‭ ‬أمام‭ ‬غلطة‭ ‬سراي،‭ ‬ليحلّ‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬فيليكس‭ ‬نميشا‭.‬

وتلعب‭ ‬ألمانيا‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬فيينا‭ ‬لمواجهة‭ ‬النمسا‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬وقد‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخبان‭ ‬التركي‭ ‬والنمسوي‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬القاريّة‭ ‬المرتقبة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬بهاتين‭ ‬المباراتين‭. ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬عواطف‭ ‬وأجواء‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬





وفي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭:‬

حراسة‭ ‬المرمى‭: ‬أوليفر‭ ‬باومان‭ (‬هوفنهايم‭)‬،‭ ‬يانيس‭ ‬بلاسفيش‭ (‬لايبزيغ‭)‬،‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ (‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬كيفن‭ ‬تراب‭ (‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭)‬

الدفاع‭: ‬روبن‭ ‬غوزنس‭ (‬أونيون‭ ‬برلين‭)‬،‭ ‬بنجامن‭ ‬هنريخس‭ (‬لايبزيغ‭)‬،‭ ‬ماتس‭ ‬هوملز‭ (‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭)‬،‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ (‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬نيكلاس‭ ‬زوله‭ (‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭)‬،‭ ‬جوناثان‭ ‬تاه‭ (‬باير‭ ‬ليفركوزن‭)‬،‭ ‬ماليك‭ ‬تياو‭ (‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭)‬

الوسط‭: ‬روبرت‭ ‬أندريش‭ (‬باير‭ ‬ليفركوزن‭)‬،‭ ‬يوليان‭ ‬براندت‭ (‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭)‬،‭ ‬كريس‭ ‬فوهريش‭ (‬شتوتغارت‭)‬،‭ ‬ليون‭ ‬غوريتسكا‭ (‬بايرن‭ ‬ميونخ‭)‬،‭ ‬باسكال‭ ‬غروس‭ (‬برايتون‭ ‬الإنكليزي‭)‬،‭ ‬إيلكاي‭ ‬غوندوغان‭ (‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬كاي‭ ‬هافرتس‭ (‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭)‬،‭ ‬يوناس‭ ‬هوفمان‭ (‬باير‭ ‬ليفركوزن‭)‬،‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميش‭ (‬بايرن‭ ‬ميونخ‭)‬،‭ ‬فيليكس‭ ‬نميتشا‭ (‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭)‬،‭ ‬لوروا‭ ‬سانيه‭ (‬بايرن‭ ‬ميونخ‭)‬،‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتس‭ (‬باير‭ ‬ليفركوزن‭)‬

الهجوم‭: ‬مارفن‭ ‬داكش‭ (‬فيردر‭ ‬بريمن‭)‬،‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ‭ (‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭)‬،‭ ‬سيرج‭ ‬غنابري‭ (‬بايرن‭ ‬ميونخ‭)‬،‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ (‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭)‬