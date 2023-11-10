إنتر مرشح فوق العادة للاحتفاظ بصدارة الدوري الإيطالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدو‭ ‬إنتر‭ ‬مرشّحاً‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بالصدارة،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬فروزينوني‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إيطاليا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وتكتسي‭ ‬الصدارة‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإنتر‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أنه‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬‮«‬إيطاليا‮»‬،‭ ‬عقب‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬ثم‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وبينهما‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬لشبونة‭ ‬لمواجهة‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وتفصل‭ ‬نقطتان‭ ‬فقط‭ ‬بين‭ ‬إنتر‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬المرشح‭ ‬لانتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬لكونه‭ ‬يستضيف‭ ‬كالياري‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

ويدخل‭ ‬إنتر‭ ‬مباراته‭ ‬ضد‭ ‬فروزينوني‭ ‬منتشيا‭ ‬بتأهله‭ ‬لثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬أنهاها‭ ‬وصيفاً‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمساوي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭.‬

وكال‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬المديح‭ ‬للاعبيه‭ ‬عقب‭ ‬تخطي‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬رغم‭ ‬إراحته‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية،‭ ‬وطالبهم‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬القوية‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفريق،‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬من‭ ‬يدخل‭ ‬للعب‭! ‬لقد‭ ‬لعبنا‭ ‬مباراة‭ ‬ممتازة‭ ‬وكنا‭ ‬جيدين‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشرين‭ ‬دقيقة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬إراحته‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬وخصوصا‭ ‬القائد‭ ‬الدولي‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬والهولندي‭ ‬دنزل‭ ‬دمفريس‭ ‬ومواطنه‭ ‬ستيفان‭ ‬دي‭ ‬فري‭ ‬ونيكولو‭ ‬باريلا‭ ‬وفيديريكو‭ ‬ديماركو‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬نعرف‭ ‬أنه‭ ‬تنتظرنا‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬حسمنا‭ ‬الثلاث‭ ‬الاولى‭. ‬الآن‭ ‬دعونا‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬فروزينوني‭ ‬على‭ ‬أرضنا،‭ ‬ثم‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬صعبة‭ ‬أخرى‭ ‬خارجها‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وبنفيكا‭ ‬ونابولي‭.‬

وحقق‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثماني‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بينها‭ ‬خمس‭ ‬متتالية‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬قمتين‭ ‬ساخنتين‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬السابقتين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬روما‭ ‬ومضيفه‭ ‬أتالانتا‭.‬

وشدد‭ ‬إنزاغي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬القائد‭ ‬مارتينيس‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭. ‬لديه‭ ‬دائمًا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرغبة‭. ‬في‭ ‬البداية‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭. ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ (‬التشيلي‭ ‬أليكسيس‭) ‬سانشيس‭ ‬و‭(‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭) ‬تورام‭ ‬قاما‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬مارتينيس،‭ ‬متصدر‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬هدفا،‭ ‬بإنزاغي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬عامنا‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬وقد‭ ‬نضجنا‭ ‬حقًا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭. ‬أنا‭ ‬سعيد،‭ ‬دعونا‭ ‬نستمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‮»‬‭.‬





يوفنتوس‭ ‬لتشديد‭ ‬الخناق‭ ‬

ويمنّي‭ ‬يوفنتوس‭ ‬النفس‭ ‬بمواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬والتي‭ ‬خولته‭ ‬الارتقاء‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬فيها‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬كالياري‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬إنتر،‭ ‬يدرك‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أهمية‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كالياري‭ ‬لكونه‭ ‬يضمن‭ ‬له‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقطتين‭ ‬قبل‭ ‬الدربي‭ ‬الساخن‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

ويفتقد‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬خدمات‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬أدريان‭ ‬رابيو‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف‭ ‬ومهاجمه‭ ‬الأمريكي‭ ‬تيموثي‭ ‬وياه‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬وسيلجأ‭ ‬المدرب‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬اليغري‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الواعدين‭ ‬لاعب‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬سامويل‭ ‬إلينغ‭-‬جونيور‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬وأندريا‭ ‬كامبياسو‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬مسجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فيرونا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬يوفنتوس‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬كالياري‭ ‬ومعنويات‭ ‬لاعبيه‭ ‬العالية،‭ ‬عقب‭ ‬تحقيقهم‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬هما‭ ‬الأوليان‭ ‬لهم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬ويأمل‭ ‬ميلان‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ (‬2-1‭) ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬عندما‭ ‬أنعش‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬بطاقتي‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬محليا‭.‬

وكسب‭ ‬ميلان‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسع‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬ما‭ ‬كلّفه‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتقاسمها‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬إنتر‭ ‬والتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

ويخوض‭ ‬ميلان‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬نسبياً‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ليتشي‭ ‬الذي‭ ‬كسب‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الاخيرة‭.‬

ويلعب‭ ‬نابولي‭ ‬الرابع‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬إمبولي‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬تدارك‭ ‬خيبة‭ ‬أمله‭ ‬القارية‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ (‬1-1‭) ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬وفشله‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬المبكر‭ ‬لثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وتأثر‭ ‬نابولي‭ ‬نسبياً‭ ‬بغياب‭ ‬مهاجمه‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الدولي‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ،‭ ‬لكن‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬أعلن‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬استعاد‭ ‬التدريبات‭ ‬داخل‭ ‬صالة‭ ‬بهدف‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬نابولي‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭: ‬‮«‬أجرى‭ ‬أوسيمهن‭ ‬علاجات‭ ‬وتمارين‭ ‬شخصية‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬موعد‭ ‬عودته‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

لكن‭ ‬مدربه‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬أعرب‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬استعادته‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية‭.‬

وأصيب‭ ‬أوسيمهن‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬ودية‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬ضد‭ ‬السعودية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وأمضى‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬نيجيريا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬نابولي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وغاب‭ ‬‮«‬المهاجم‭ ‬المقنع‮»‬،‭ ‬صاحب‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ومباراتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ويبرز‭ ‬دربي‭ ‬العاصمة‭ ‬بين‭ ‬روما‭ ‬السابع‭ (‬17‭ ‬نقطة‭) ‬ولاتسيو‭ ‬العاشر‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

ويدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬الدربي‭ ‬بمعنويات‭ ‬متناقضة،‭ ‬فروما‭ ‬سيخوضه‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الخسارة‭ ‬امام‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ (‬0-2‭) ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يدخله‭ ‬لاتسيو‭ ‬منتشيا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي‭ (‬1-‭) ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا‭.‬