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ليفركوزن وبايرن ميونيخ للحفاظ على السجل الخالي من الخسارة

11/10/2023 7:20:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستمرّ‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدر‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الجريح‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬فيما‭ ‬يستضيف‭ ‬وصيفه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬المتوّج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬عاماً،‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الصاعد‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

ويحقق‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحرز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬وحلّ‭ ‬وصيفاً‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ففاز‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مباريات،‭ ‬ليتصدر‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭. ‬وهما‭ ‬الفريقان‭ ‬الوحيدان‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬اللذان‭ ‬لم‭ ‬يتعرّضا‭ ‬لأي‭ ‬خسارة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

واللافت‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬أهدرا‭ ‬نقطتين‭ ‬خلال‭ ‬تعادلهما‭ ‬المثير‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬بايرن‭ ‬نقطتين‭ ‬أخريين‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬بهدفين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬لايبزيغ‭ ‬إلى‭ ‬تعادل‭ ‬صعب‭ ‬2‭-‬2‭.‬

وفرزت‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬فرق‭ ‬الطليعة،‭ ‬إذ‭ ‬خسرت‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬المراكز‭ ‬بين‭ ‬الثالث‭ ‬والسادس‭ ‬وهي‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬لايبزيغ‭ ‬وهوفنهايم،‭ ‬ما‭ ‬وسّع‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬بايرن‭ ‬الثاني‭ ‬ومطارديه‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭.‬

وسقط‭ ‬شتوتغارت‭ ‬أمام‭ ‬هايدنهايم،‭ ‬وهي‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬هدافه‭ ‬المميز‭ ‬الغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭. ‬أما‭ ‬دورتموند‭ ‬فمُني‭ ‬بخسارة‭ ‬مذلة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬0-4،‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاثة‭ ‬تعادلات‭.‬

أما‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬فخسر‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬عادته‭ ‬أمام‭ ‬وصيف‭ ‬القاع‭ ‬ماينتس‭ ‬بهدفين،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬للأخير‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬


بايرن‭ ‬ينتظر‭ ‬الإجازة‭ ‬

ويخوض‭ ‬بايرن‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬هايدنهايم‭ ‬منتشياً‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬وتأهله‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬اثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بفضل‭ ‬ثنائية‭ ‬لهدافه‭ ‬الجديد‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬إنكلترا‭ ‬هاري‭ ‬كاين،‭ ‬صاحب‭ ‬15‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

لكن‭ ‬فرحة‭ ‬التأهل‭ ‬أفسدتها‭ ‬إصابة‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬الشاب‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬بعضلات‭ ‬فخذه،‭ ‬قد‭ ‬تبعده‭ ‬عدّة‭ ‬أسابيع‭. ‬ورغم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاصابات‭ ‬عكّرت‭ ‬خطط‭ ‬المدرّب‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬فإن‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬أبقى‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬ليفركوزن‭.‬

وقال‭ ‬توخل‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬انه‭ ‬يأمل‭ ‬تخطي‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬اضرار‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الوقفة‭ ‬‮«‬مميّزة‮»‬‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬المدرّب‭.‬

وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬بمقدورك‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬يومي‭ ‬إجازة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تشعر‭ ‬بالذنب‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬موقعه‭ ‬أكثر‭ ‬ثباتاً‭ ‬من‭ ‬سلفه‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬الذي‭ ‬أقاله‭ ‬بايرن‭ ‬أثناء‭ ‬عطلة‭ ‬تزلّج‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقّف‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬

وسجّل‭ ‬بايرن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬38‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا،‭ ‬23‭ ‬بينها‭ ‬لكاين‭ ‬ولوروا‭ ‬سانيه‭.‬


ليفركوزن‭ ‬متعطّش‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬السويسري‭ ‬غرانيت‭ ‬تشاكا‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ليفركوزن‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬سبورت‭ ‬بيلد‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬فريقنا‭ ‬الشاب‭ ‬متعطّش‭ ‬لتحقيق‭ ‬شيء‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

لكن‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬سويسرا‭ ‬ذكّر‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬حسم‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عشر‭ ‬مراحل‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

يدرك‭ ‬تشاكا‭ ‬تحديداً‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أهدر‭ ‬مع‭ ‬أرسنال‭ ‬لقب‭ ‬البرميرليغ‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

وأضاف‭ ‬تشاكا‭: ‬‮«‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مبارياتنا،‭ ‬ولتفعل‭ ‬باقي‭ ‬الأندية‭ ‬ما‭ ‬يحلو‭ ‬لها‮»‬‭. ‬وتصبّ‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬فريقه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬أونيون‭ ‬5‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬يعيش‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬بداية‭ ‬كارثية،‭ ‬مع‭ ‬حلوله‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الهبوط،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عشر‭.‬


دورتموند‭ ‬لنسيان‭ ‬الرباعية‭ ‬

وتتركّز‭ ‬الأنظار‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الثالث‭ ‬وضيفه‭ ‬دورتموند‭ ‬الرابع‭ ‬اللذين‭ ‬سيحاولان‭ ‬تعويض‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقبل‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬بايرن‭ ‬0‭-‬4،‭ ‬برز‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬يوليان‭ ‬براندت‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬بهزّ‭ ‬الشباك‭ ‬أو‭ ‬التمرير‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭. ‬

دعا‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬زملاءه‭ ‬إلى‭ ‬التماسك،‭ ‬فنجح‭ ‬الفريق‭ ‬الأصفر‭ ‬بالتغلّب‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنكليزي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مسجلاً‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭.‬

وأشاد‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬بتمريرة‭ ‬ذكية‭ ‬لزميله‭ ‬كريم‭ ‬أدييمي،‭ ‬موجهاً‭ ‬النداء‭ ‬لفريقه‭ ‬بعدم‭ ‬‮«‬السقوط‭ ‬في‭ ‬حفرة‮»‬‭ ‬الخسارة‭ ‬المدوية‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يأمل‭ ‬شتوتغارت‭ ‬عودة‭ ‬هدافه‭ ‬غيراسي،‭ ‬صاحب‭ ‬14‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭.‬


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